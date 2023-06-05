台大醫學系教授自揭曾遭性騷擾「舉證困難結案」　院方回應了

▲台大醫院外觀。（圖/記者徐文彬攝）

記者嚴云岑／台北報導

「#Me too」風波從政壇燒進醫界，台大醫學系教授黃韻如公開2022年寫給台大性平會全文，自揭17年前在醫院遭到性騷擾，卻因舉證困難結案經歷，批評醫院採取姑息主義，最終導致加害人逃過制裁，釀成更嚴重的悲劇。對此，台大醫院回應，黃教授案件當年有經過正式受理及調查並召開委員會審議，申訴評議決定書也有送交，「醫院沒有不處理」。

政壇「#MeToo」自5月底延燒，目前已累計10餘件指控，藍綠兩黨均牽涉其中。風波更延燒到媒體圈、藝文界與學界，不少受害者透過社群媒體寫出曾經遭遇，希望加害者獲得制裁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃韻如4日在臉書表示，台大婦產科教授涉嫌性侵藥廠女性業務代表的事件遭媒體揭露後，其他受害者也出面指控類似經歷，因此自己也揭露2005年在開刀房遭到口頭性騷擾霸凌，作為涉案教授的人格證詞。她表示，當年因說話聲音傳播在手術台上近距離數人之間，委員會無法找到其他同仁證實申訴內容，最後以查無實證結案。

「當年我的案子的處理若以今日的標準來說，是粗糙的。」黃韻如寫道，醫院的組織文化也尚未普及需要有兩性平等的觀念，組織中也同時充滿著息事寧人的姑息主義，當年她被外界懷疑是誣告，吹哨者也讓她背負無形壓力，加上過程中有許多受到不同形式霸凌者都選擇沈默，「最終導致加害人認為能夠逃過一切制裁」，進而從性騷擾釀成性侵。

黃韻如提到，對於在組織內落實性別平權、杜絕權勢霸凌，「我們還有非常長的一段路要走」，也呼籲曾經受到霸凌者「我們不要就這樣算了好不好」？呼籲台大醫院與台大正視組織中的霸凌與侵犯文化。

對於黃韻如提及17年前舊案，台大醫院回應，當年的案子有經過正式受理及調查並召開委員會審議，申訴評議決定書當時也送交，並沒有不處理。而在民國91年前的申覆期限為10天，勞動部於101年修法後才改為20天，台大醫院並未違反申覆規定。