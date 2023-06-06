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600元倉鼠「醫藥費破3.4萬」！　飼主崩潰po文

▲▼600元倉鼠「醫藥費破3.4萬」！飼主崩潰po文：牠最好活超過10年。（圖／TikTok／sarahcaceresx）

▲伊莉莎白公開獸醫的報價單。（圖／TikTok／sarahcaceresx）

記者王佩翊／編譯

美國一名少女飼養了一隻倉鼠作為寵物，然而日前她的小倉鼠卻生病了，於是她隨即帶著倉鼠到動物醫院看診，怎知最後獸醫開出來的診療單總金額竟高達1129美元（約新台幣3.4萬元），而她當初購買這隻倉鼠時僅花了20美元（約新台幣613元）。相關影片也引發網友討論，並分享自己的類似經驗。

根據《商業內幕》報導，來自美國的TikTok網友伊莉莎白（sarah Elizabeth caceres）日前在公開了一段影片。她在影片中表示，自己帶著當初花20美元（約新台幣613元）購入的寵物倉鼠切爾（Chele）到動物醫院看診，而獸醫的報價卻高達1129美元（約新台幣3.4萬元）。影片中可以看到，她一邊拍攝高額的報價單，而坐在一旁的親友則是無奈地搖了搖頭。

伊莉莎白在影片自嘲地配文稱，「牠最好活超過10年！」不過她至今仍未公開有關於切爾的最新診療進度，目前也無法確定切爾是否有接受一連串的治療。

從獸醫的報價單上可以看到，最貴的診療項目為要價587美元（約新台幣1.8萬元）的急診X光檢查、184美元（約新台幣5646元）的緊急檢查以及150美元（約新台幣4603元）的緊急治療與診斷。

有網友留言稱，「倉鼠的X光檢查也太貴了吧！」也有許多網友留言分享自己的類似經驗，「我也養過一隻天竺鼠，那時候手術費要2500美元（約新台幣7.6萬元），但存活率才30%」、「我以前養過一隻狗，急診花了我1100美元（約新台幣3.3萬元），但牠2天後就死了！從此之後我學會替我的所有寵物保險。」

@sarahcaceresx He better live up to 10 years #hamsters ♬ original sound - real

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