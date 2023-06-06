服務處遭開車衝撞「警貼身保護」　網控助理先動手...李雨庭回應

▲高市議員服務處被車「暴力衝撞」玻璃全碎。（圖／李雨庭議員提供 ）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市議員李雨庭服務處5日被一名洪姓男子開車衝撞，導致服務處的玻璃門碎裂，林園警分局在案發後4小時於醫院將洪逮捕，發現疑是債務協商釀糾紛。李雨庭今（6）日受訪表示，整件事情都跟她無關，她是公親變事主遭受無妄之災，至於有網友控訴是李的助理先動手打人，她則表示，歡迎提出證據。

▲高雄市議員李雨庭。（圖／記者賴文萱攝）

李雨庭今出席議會總質詢，受訪時表示，昨天開車衝撞的人，據了解是被欠1萬多元債務，衝突過程她也不太了解，因為昨天都在整理總質詢資料，所以後續都交由警方辦理。

李雨庭強調，其實整件事情跟她完全不相干，也沒有關係，自己是公親變事主，服務處無妄之災才遭遇這件事，但是不容許暴力挑釁。她說，過去每天都處理很多事件，從沒碰過這種狀況，她第一時間得知後很生氣，認為怎麼會有人挑戰公權力，而警方今天也加強維安，特別派1名隨扈保護她。

不過，有民眾在李雨庭FB粉絲專頁質疑，協調過程有糾紛才導致遭開車衝撞報復，她則回應，有看到臉書有人留言說是她助理先打人，歡迎提出證據，怎麼可以這樣亂講。她也親自在貼文底下回應網友質疑，如果證明服務處人員有動手，歡迎提告，本人絕不護短，一切依法辦理。

李雨庭說，根據助理轉述，陳情民眾只是借她服務處協調事情，雙方協調不成，也應理性溝通，不應使用暴力手段。她並呼籲當事人出面釐清事實真相，讓整件事情水落石出，針對相關留言都已截圖，請不要再做無謂的人身攻擊，否則一律提告。

▲高市議員服務處被車「暴力衝撞」玻璃全碎。（圖／李雨庭議員提供 ）

據了解，全案起因於蘇姓女子（61歲）在外有多筆債務，因此向熟識的議員助理陳情，約了多位債主到大寮區捷西路的李雨庭服務處進行協商債務，蘇女則委請一位綽號小賀的男子幫忙協商，協商過程中，23歲的洪姓嫌犯與小賀的同夥友人發生肢體衝突，洪嫌離開後心有不甘，以倒車方式撞擊服務處大門、棄車徒步逃離現場，搭乘其朋友自小客車離開。

▲高市議員服務處被車「暴力衝撞」玻璃全碎。（圖／李雨庭議員提供 ）

洪男在衝突過程中手、腳都受傷，隨即到鳳山大東醫院就醫，晚間11時許被警方逮捕，案發後，外界對於議員為何介入喬債務多所質疑，甚至有疑似洪姓男子的友人在李雨庭的臉書下留言，直指李雨庭助理在協調過程中先動手。

據指出，洪姓嫌犯落網後僅供稱是小賀的同行友人先動手，至於議員助理是否有動手，則需進一步釐清，警方在漏夜偵辦後，依刑法毀損、恐嚇罪嫌移送法辦，並將持續追查其他關係人等釐清案情。