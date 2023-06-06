議員李雨庭服務處遭轎車「暴力衝撞」　陳其邁譴責暴力

▲洪男倒車猛撞高雄市議員李雨庭的服務處。（圖／李雨庭議員提供，下同）



記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市議員李雨庭服務處5日被一名洪姓男子開車衝撞，導致服務處的玻璃門碎裂，警方擴大調閱監視器後，鎖定犯嫌身分，昨晚深夜11點將洪嫌查緝到案，初步了解為債務協商不成釀糾紛。對此，高雄市長陳其邁今（6）日上午公開譴責暴力，並感謝警方迅速破案。

這起衝突發生在5日，警方調查，61歲蘇姓女子因與多名債主有債務糾紛，因此向議員李雨庭助理陳情，商借她大寮區捷西路服務處，並委請一位綽號小賀的男子幫忙與債主協商。但協商過程中，23歲的洪姓嫌犯與小賀的同夥友人發生肢體衝突，洪嫌離開後心有不甘，於是在18時55分駕駛自小客車，以倒車方式撞擊服務處大門後棄車徒步逃離現場，再搭乘朋友自小客車離開。

警方組成專案小組循線擴大調閱監視器，鎖定涉案洪男，並報請高雄地檢署檢察官開立拘票，於同日23時許將洪嫌查緝到案，依刑法毀損、恐嚇罪嫌移送法辦，警方將持續追查其他關係人等釐清案情。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今早受訪表示，李雨庭議員服務處遭受暴力事件，他得知後就指示高雄市警察局長林炎田全力緝凶、迅速破案，警方也在4小時逮到嫌犯。

陳其邁公開譴責，暴力行為非常不應該，強調公權力執行不容任何挑戰，警方昨天迅速破案，他也特別感謝基層警察同仁的努力。

陳其邁說，維護治安，確保人民生命財產的安全非常重要，針對各公共場所，或是民眾出入較多的地方，會提高見警率，確保民眾安全。

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