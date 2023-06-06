71歲翁好心幫友找工作！天氣熱懶得走路　偷機車代步3小時落網

▲王男見路邊未拔鑰匙機車，貪圖方便直接騎走遭警方依竊盜罪嫌移送。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新北市1名71歲王姓老翁6月2日上午跑到北市找朋友協助對方找工作，由於當天天氣炎熱，他難忍高溫途中看到一輛未拔鑰匙的機車，進而竊取機車及安全帽代步，車主發現愛車停放路邊失竊後無奈報警，轄區松山派出所警員獲報後，火速於3小時內尋回，並逮捕涉嫌竊車的王男到案。

根據警方調查，王男2日上午從新北市石碇區住處搭公車到台北市政府站，續步行至松山區饒河街一帶，但因當天天氣炎熱，王男自覺走的太累，路旁竊取林男忘拔鑰匙機車，以及另名胡男掛在機車後照鏡上之安全帽，隨後騎車到文山區木柵路1段326號一處公園與友人碰面，2名被害人發現愛車、安全帽失竊後報警求助。

松山所警方獲報後調閱監視器，鎖定王男特徵及離去路線，派員至文山區查看，警方先找到失竊機車及安全帽，耐心在現場埋伏，終於等到王男前來取車，將他當場逮捕。警詢後以觸犯竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾於停放車輛時，勿將貴重物品擺放機車置物箱內，離開時應注意鑰匙有無拔取下來，小心謹慎方能預防竊案發生。

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