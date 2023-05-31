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女記者「借戴」別人安全帽　10分鐘返還來不及了！男大生已報案

▲▼女記者「借戴」安全帽後返還，監視器拍下她行竊後離開 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女記者「借戴」安全帽後返還，監視器拍下她行竊後離開 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名女子因自己安全帽借朋友被大雨淋濕，日前他從便利商店出來時，看到一部機車上有安全帽，竟直接拿走，價值1000多元，車主發現後氣炸立即報警，女子使用後約10分鐘後再拿回機車上返還，但警方已通知她到案，訊後仍依竊盜罪函送偵辦。

據悉，26歲陳姓女子從事新聞媒體工作，上個月（4月）24日下午3時許，她未戴安全帽騎機車到新莊區中華路二段一家便利商店購物，走出店外時，看到旁邊一部機車上有一頂價值1000多元的安全帽，竟順手偷走，約10分鐘後，她再騎回原處返還這頂安全帽。

但一切都來不及，遺失安全帽的男學生一發現安全帽被偷，氣炸！馬上跑到轄區派出所報案，2小時後，警方調閱監視器以車追人通知陳女到案說明，陳女辯稱前一天借朋友安全帽，卻遭大雨淋濕，看到安全帽才會隨手「借用」，也有返還，警訊後仍依竊盜罪函送偵辦。

▼女記者「借戴」安全帽後返還 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼女記者「借戴」安全帽後返還，監視器拍下她行竊後離開 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，依刑法規定，竊盜之構成要件是要意圖為自己不法所有，而將該物品占為己有始構成犯罪，本案當事人竊取10多分鐘後又還回去，是否為使用型竊盜，仍需檢察官做最後判斷。

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