　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

源頭管制與暫置併進　台南遊蕩犬2年減逾8000隻

▲台南市動保處指出，採源頭管制與暫置併進，台南遊蕩犬2年減逾8000隻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市動保處指出，採源頭管制與暫置併進，台南遊蕩犬2年減逾8000隻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效解決台南市各區遊蕩犬問題，台南市動保處平時就派員加強重點區域巡查捕捉，將問題遊蕩犬隻優先捕捉移除，今年投入2500萬元設置暫置場所，並持續請各區公所協助盤點妥適場地，近2年來減少逾8000隻遊蕩犬，從源頭管制及收容安置併進，減少人犬衝突。

農業局動保處表示，我國已全面實施零撲殺，TNVR（捕捉、結紮、注射疫苗、原地回置）為妥善處理流浪動物的方式之一，動保處積極捕捉及絕育遊蕩犬，2022年也與雲林科大合作，以無人機空拍結合AI調查遊蕩犬動向，精確投放誘捕籠，管控遊蕩犬數量，減少人與問題遊蕩犬衝突。

▲台南市動保處指出，採源頭管制與暫置併進，台南遊蕩犬2年減逾8000隻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依農委會統計，2022年台南市遊蕩犬隻約11373隻，比2020年19539隻，大幅減少8166隻，減幅超過40％，相較全國遊蕩犬數量（2020年約15.5萬隻，2022年增加到15.9萬隻），顯見台南市目前的策略已見成效。

台南市今年投入2500萬元要建置遊蕩犬臨時收容處所，雖目前提出的可能地點尚無法得到地方共識，但市府不放棄與地方溝通，並持續請各區公所協助盤點適當的地點。

▲台南市動保處指出，採源頭管制與暫置併進，台南遊蕩犬2年減逾8000隻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

減少民眾與遊蕩犬隻衝突，台南市多管齊下，期盼在地捕捉、在地安置、在地認養，呼籲大家以認養代替收容，到台南市兩站動物之家參觀認養，讓毛孩適得其所，在市民安全與尊重生命之間取得平衡。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
台男尾隨突「伸手摸她下身」！　南韓正妹嚇瘋
快訊／藍中正萬華立委初選不納黨員投票　611至613全民調
快訊／花1元買塑膠袋中千萬！　統一發票3、4月清冊曝光
快訊／微風運河驚見男浮屍　約20-30歲
快訊／下班注意！雨區擴大「11縣市大雨特報」
無預警！　日本來台名店悄悄熄燈
獨／美商富淳領導狠坑下線！百人被騙2040萬
獨／幫父親事業休學重考　高二籃球好手戲水溺斃…校方哀慟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

世界環境日「敬山凈山！　台東專校30師生以行動維護自然環境

洗衣店衣物遭竊　恆春警調監視器鎖定對象追緝

舒壓與情感共鳴！劇團即興演譯生命故事　療癒玉醫精神病友

攜手嘉藥合辦家暴司法社工研討會　黃偉哲期許創造社會安全網

源頭管制與暫置併進　台南遊蕩犬2年減逾8000隻

防制毒品暨反霸凌微電影競賽　榮獲防制霸凌組微電影全縣第一名

「世界環境日」台東林管處關山工作站　與台東專校攜手敬山

歷經5年審查把關　大里夏田產業園區二階環評審查通過

二王公墓遷墓　李鎮國要求移置遊蕩犬

「Fun暑假環營逗陣來台東」夏令營　10日起開放報名

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

世界環境日「敬山凈山！　台東專校30師生以行動維護自然環境

洗衣店衣物遭竊　恆春警調監視器鎖定對象追緝

舒壓與情感共鳴！劇團即興演譯生命故事　療癒玉醫精神病友

攜手嘉藥合辦家暴司法社工研討會　黃偉哲期許創造社會安全網

源頭管制與暫置併進　台南遊蕩犬2年減逾8000隻

防制毒品暨反霸凌微電影競賽　榮獲防制霸凌組微電影全縣第一名

「世界環境日」台東林管處關山工作站　與台東專校攜手敬山

歷經5年審查把關　大里夏田產業園區二階環評審查通過

二王公墓遷墓　李鎮國要求移置遊蕩犬

「Fun暑假環營逗陣來台東」夏令營　10日起開放報名

王世堅送蔣萬安秤子籲「我心如秤」　蔣萬安妙回這句話

現烤出爐就秒殺！台北15元銅板點心「蟹殼黃」　酥皮芝麻香包青蔥

好市多切片起司發霉「長灰綠斑紋」！　衛生局衝現場拆3包結果曝

台男尾隨「伸手摸下身」　南韓正妹實況主嚇壞！PTT炸了：丟臉

世界環境日「敬山凈山！　台東專校30師生以行動維護自然環境

洗衣店衣物遭竊　恆春警調監視器鎖定對象追緝

河邊鴨子頻失蹤！村民疑藏水怪　抽乾水驚見15kg「尖牙巨獸」

新板豪宅屢創9字天價　隔街「億級社區」苦撐8字頭

《無限神速斬 勇者鬥惡龍達伊的大冒險》9／28上市　收錄鬼岩城之戰劇情

上架就被掃光、10倍修護力升級的超強保養！女生化妝台的居家常備品

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

地方熱門新聞

4男女半夜偷水洗蛤蜊　屋主開門氣炸

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

高雄深夜大雷雨　5地區淹水警戒

重機橫停門口怎麼辦？店家求助中壢警獲解決

桃園「靜桃專案」　網友狂讚副市長這句話

24萬包私菸全銷毀　市價1700萬

即／台電副所長遭車夾住無生命徵象

勿點擊停車欠費詐騙簡訊

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

二王公墓遷墓李鎮國要求移置遊蕩犬

台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工

男遭女騎士撞　車內廣播喊：Amazing

大里夏田產業園區　二階環評審查通過

新北荷花齊綻放　推薦5大熱門賞荷景點

更多熱門

相關新聞

二王公墓遷墓李鎮國要求移置遊蕩犬

二王公墓遷墓李鎮國要求移置遊蕩犬

台南市永康區二王公墓市地重劃開發，目前正在進行遷墓作業，預計在2028年規劃開發完成，市議員李鎮國憂心該區域內近300隻遊蕩犬若不移置，屆時工程一啟動，這些遊蕩犬將進入鄰近社區，又將引發人犬衝突。

台南400香科年《土城香》啟動

台南400香科年《土城香》啟動

台南勞工局勞動法令扎根校園

台南勞工局勞動法令扎根校園

台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工

台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工

台南凌晨火警7人獲救　3機車被燒毀

台南凌晨火警7人獲救　3機車被燒毀

關鍵字：

源頭管制台南遊蕩犬

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

鍾明軒惹惱廠商！

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

83歲男星不信「能讓小54歲女友懷孕」！逼驗DNA

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

日本環球侏羅紀公園乘船遊9月起閉園

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面