源頭管制與暫置併進　台南遊蕩犬2年減逾8000隻

▲台南市動保處指出，採源頭管制與暫置併進，台南遊蕩犬2年減逾8000隻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效解決台南市各區遊蕩犬問題，台南市動保處平時就派員加強重點區域巡查捕捉，將問題遊蕩犬隻優先捕捉移除，今年投入2500萬元設置暫置場所，並持續請各區公所協助盤點妥適場地，近2年來減少逾8000隻遊蕩犬，從源頭管制及收容安置併進，減少人犬衝突。

農業局動保處表示，我國已全面實施零撲殺，TNVR（捕捉、結紮、注射疫苗、原地回置）為妥善處理流浪動物的方式之一，動保處積極捕捉及絕育遊蕩犬，2022年也與雲林科大合作，以無人機空拍結合AI調查遊蕩犬動向，精確投放誘捕籠，管控遊蕩犬數量，減少人與問題遊蕩犬衝突。

依農委會統計，2022年台南市遊蕩犬隻約11373隻，比2020年19539隻，大幅減少8166隻，減幅超過40％，相較全國遊蕩犬數量（2020年約15.5萬隻，2022年增加到15.9萬隻），顯見台南市目前的策略已見成效。

台南市今年投入2500萬元要建置遊蕩犬臨時收容處所，雖目前提出的可能地點尚無法得到地方共識，但市府不放棄與地方溝通，並持續請各區公所協助盤點適當的地點。

減少民眾與遊蕩犬隻衝突，台南市多管齊下，期盼在地捕捉、在地安置、在地認養，呼籲大家以認養代替收容，到台南市兩站動物之家參觀認養，讓毛孩適得其所，在市民安全與尊重生命之間取得平衡。