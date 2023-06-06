沒事不要去日本！他列7點控「太過分」　眾人看了卻更想去

▲日本是國人的熱門去處。（圖／記者蔡玟君攝）



記者崔子柔／綜合報導

疫情降級至今，日本是國人海外旅遊的首選，近日一則「日本7項缺點」的文章引起討論，卻讓眾人看了反而更想去到日本。

「認真，大家千萬沒事不要來日本玩」原PO 4日在Dcard發文列出7點表示，第一，帶了20萬日幣，不到3天就剩10萬元，第二，本來預計花1個小時的購物行程，常常超過時間，「時間竟然比台灣快」，第三，食物就是小小的幾樣、沒幾口也不會飽，體脂肪增加不少。

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▲福岡博多車站。（圖／記者彭懷玉攝）



第四，空手陪女生去迪士尼樂園，出來手上一堆超重的行李，第五，住飯店空間很小，「只能跟女友貼著睡，你儂我濃情更濃」，第六，不像台灣有YouBike可以借，整趟一直走，第七，拍照拍到記憶卡容量常常不足，「以上就是本人的抱怨，日本真的太過分了！」

▲網友抱怨日本7點。（圖／翻攝自Dcard）



文章曝光後，網友紛紛留言表示，「反串要註明」、「日本不是物價貴，是太多東西要買了」、「勸大家沒事都不要去日本玩，這樣我去的時候才不會人擠人」，也有人說，「結論：都是錢不夠的問題」、「同感，去日本玩比上班還累，早上五六點出門，晚上11-12點回房，可是就很愛走，乾淨的街道，去日本才知道自己喜歡走路」，原PO則回應，「超級反串怎麼有人當真」。