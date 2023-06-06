獨／北捷要說「韓語」了！今年8月上線　15個車站規劃名單曝光

▲台北車站。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳弘修／台北報導

台北捷運要說「韓語」了！根據北捷最新的規劃，到站及轉乘廣播系統將新增15站韓語播報站名服務，至於現行已有13站提供日文廣播的部分則要再增加8個轉乘站，以便利日韓旅客在台北觀光時能夠更便利地搭乘捷運，目前全案預定今年8月底正式上線，15個新增韓語廣播的車站，分別為台北車站、中山、東門、台北101/世貿、淡水、西門、中正紀念堂、民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安，以及南港展覽館。

依交通部觀光局觀光統計資料，亞洲地區國家（日本、韓國、泰國、菲律賓、新加坡)來台旅客目的為「觀光」者，目前仍以日本觀光客最多，2018年至2023年3月累計約 342 萬人次，其次為韓國觀光客，累計約214萬人次，若以2023年資料觀察，韓國旅客來台目前也有明顯增加趨勢。

根據北捷最新的列車到站語音評估報告，北捷在過去5年提供日文廣播到站服務，之所以再創新舉，讓韓語、日語同時出現在北捷車站，主要是因為台北市議員許淑華在5月質詢時曾提醒捷運局可思考更多不同語言服務的可行性，在因應國際觀光客在疫情解封後陸續回流的同時，也能讓旅客在台北搭乘捷運更便利。

之後，北捷在經過研究與調查後發現，韓國旅客有明顯增加趨勢，因此建議可適當增加韓語站名廣播，同時也決定擴增其他轉乘站的日語廣播服務。依北捷評估規劃，到站廣播需於列車停妥前播畢，需錄製及審聽日、韓語音檔，上線也需經調整測試，目前全案預定在今年8月底前完成上線。

▼台北市議員許淑華質詢時建議捷運局思考不同語言服務的可行性。（圖／記者林敬旻攝）

哪些車站適合新增韓語廣播？據了解，相關單位在調查評估時也參考了社群打卡情形及網路相關討論，以觀察韓國旅客喜愛的台灣時熱門景點，以雙北為例，包括台北101、華山文創園區、永康街、西門町、淡水、九份、平溪，經過綜合考量選定韓國旅客熱門景點之鄰近車站。

至於目前已有日語熱門景點13站，維持不變，但在8個轉乘站則會再新增日語站名，這8個車站分別為民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安，以及南港展覽館。

另外，北捷列車進站前會以國語、英語、閩南語、客語四種語言順序播報站名，日語站名部分目前是在客語結束後播放，為使外國遊客聽看一致，之後的播放順序會統一調整為國、外 (含英日韓語）、閩、客。

以下為北捷最新規劃提供韓語、日語站名廣播服務的車站：

韓語：

台北車站、中山、東門、台北101/世貿、淡水、西門、中正紀念堂、民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安及南港展覽館。

日語：

士林站、東門站、台北101/世貿站、淡水站、劍潭站、中正紀念堂站、北投站、新北投站、中山站、台北車站、西門站、龍山寺站。新增：民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安，以及南港展覽館。

▲台北101站世貿站。（圖／記者謝婷婷攝）