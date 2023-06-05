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南韓正妹直播八里左岸驚魂！機車男尾隨往下摸　警鎖定他出手了

▲▼南韓正妹實況主被台男騷擾。（圖／翻攝自afreeca tv／오세블리）

▲南韓正妹實況主被台男騷擾。（圖／翻攝自afreeca tv／오세블리）

記者陳以昇／新北報導

日前有網友逛南韓論壇時，看到一篇熱門文章，標題是「在台灣被性騷擾的女直播主」，點進去一看，發現是南韓實播主오세블리來台灣玩，在直播中騎腳踏車，被一位黝黑壯碩男騎機車尾隨，突伸手摸她，嚇得她大喊「don't touch」，畫面引發議論。蘆洲警方根據影片，循線鎖定男子，將約談他到案，並通知韓國在台辦事處聯繫被害人。

有網友在PTT的八卦板問卦，「南韓女實況主來台疑似被性騷擾」，「女直播主騎腳踏車直播，有男子一直騎摩托車跟隨」，過程中，男子還突然伸手，「一下在前等她，一下在後面，路一條還問『是不是迷路』」，不禁直呼，「那男的是在幹嘛？」

從直播影片顯示，實況主오세블리似乎是不曉得怎麼走，引來一名黝黑男關注，起初似乎是好意想幫她指路，但後來明明女方已經順利騎回自行車道上，很明顯就只有一條路，根本不用擔心不知道怎麼走，男子卻仍一直尾隨，不停騎機車跟著，時不時超車在前方「等待」。

後來黝黑男一度騎到旁邊，往實況主的下半身伸手，不確定到底是擔心她身穿牛仔短裙會走光，還是單純想吃豆腐。不論如何，這舉動嚇得女方趕緊制止「ah？oh！Nonono, don't touch, don't touch」，急忙調整裙子，把裙襬往下拉。

眼見男子不放棄跟著她，正妹實況主忍不住收起笑容，拉下臉再三強調「don't follow me」，沒想到黝黑男卻稱「等一下妳又迷路」，她則拿出輕便雨衣，壓住自己的裙子，避免裙襬又往上移，一邊揮手強硬拒絕帶路，「don't follow me, No thanks！」男子才終於作罷。

轄區蘆洲警分局根據影片，發生在6月2日八里區自行車步道，經了解目前尚未接獲相關報案，已主動調閱監視器並已經鎖定這名男子，將通知他到案說明釐清案情，有關涉及性騷擾防治法部分，將依法送辦，另也主動聯繫韓國在台辦事處通知直播主。

▼南韓正妹實況主被台男騷擾。（圖／翻攝自afreeca tv／오세블리）

▲▼南韓正妹實況主被台男騷擾。（圖／翻攝自afreeca tv／오세블리）

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