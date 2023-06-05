醫療集團董座美和科技大學演講　贈100萬弱勢學生助學金

▲愛爾麗醫療集團董座常如山捐贈美和科大100萬助學金 。（圖／美和科技大學提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

愛爾麗醫療集團董事長常如山今(5)日到屏東美和科技大學演講，並捐贈了100萬元作為弱勢學生助學金，並捐贈了200本「傳奇總裁、贏在心性」全新的書籍；體現了該醫療集團的對弱勢學生群體的社會關懷，也為美和科大的教育事業注入了新的活力，讓全校師生相當感動。

愛爾麗醫療集團常董事長長期以來一直致力於教育公益事業，尤其關注弱勢群體的學習機會。由於今年度美和科技大學五專學生於該集團實習期間表現優異，常如山董事長因此到該校演講，並捐款和捐書幫助該校弱勢學生克服經濟困難，並提供更多的學習資源和支持。這些資源將有助於弱勢學生提高學術成績，擴大他們的職業選擇，並為他們的未來發展鋪平道路。

美和科大表示，一直以來學校都非常重視對弱勢學生的關懷和支持。這項捐款和書籍的捐贈將有助於進一步擴大對弱勢學生的幫助範圍，確保他們能夠獲得平等的教育機會。並發揮拋磚引玉作用，激勵其他社會機構和企業，參與響應公益事業，為社會貢獻更多的力量。

校長王建臺感謝愛爾麗醫療集團常董事長的慷慨捐贈，這筆捐款和捐書不僅幫助他們減輕經濟壓力，繼續他們的學業，還將提供更多的學習資源和實習機會，培養他們成為優秀的專業人才。常董事長的捐款和捐書不僅體現了他對教育的重視，也體現了對社會責任的堅持。學校將確保這些資源得到最有效和合理的運用，以最大程度地惠及弱勢學生群體。

校方也呼籲其他機構和企業加入到這一公益行動中來，共同為培養優秀學生和推動教育公平而努力。相信通過共同的努力，我們可以為社會培養更多的人才，推動社會進步和發展。