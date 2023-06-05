色男管不住手！摸打女友人屁股　噁喊：打了會濕…下場慘爆

▲男子借住女性友人家，卻伸手性騷還偷拍，遭法官判刑。（組合圖／示意圖／pixabay）

記者陳韻如／台北報導

男子阿傑（化名）某日借住女性友人小花（化名）家，但沒想到，他卻對著小花毛手毛腳，不僅撫摸對方臀部，還大力打臀部，並出言調戲，「小時候被打屁股會哭，長大之後被打屁股會濕」，甚至還拿出手機偷拍小花內褲等身體隱私部位。案經小花報警提告，阿傑被依性騷擾罪刑判刑兩個月，另偷拍部分也判刑兩個月，兩罪合併判處三個月徒刑。可上訴。

根據判決，男子阿傑1月17日獲得小花同意借住小花租屋處，兩人並同睡一張床，但他卻伸手撫摸小花右邊大腿根部與臀部位置，並說，「很暖，像暖暖包」等語，但遭到小花回以，「我會告你喔」，他才將手移開。

沒想到，阿傑時隔沒多久卻又管不住手，又直接大力打了小花臀部說，「小時候被打屁股會哭，長大之後被打屁股會濕」等語，以此方式姓艘小花得逞；小花後來不想搭理他，閉上眼就就蓋了棉被睡覺，而這時他竟又拿手機偷拍小花內褲等身體隱私部位。

全案經小花報警提告，法官審酌他為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，雖後續有意和解，但小花並不打算原諒，法官最終依性騷擾罪、竊錄他人身體隱私部位罪合併判處阿傑3個月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。