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守護國門飛安逾40年！桃機舊塔台拆除　「保留部分牆體」

▲▼舊塔台拆除，保留部分牆體，設計成塔台園區一景。（圖／民航局）

▲舊塔台拆除，保留部分牆體，設計成塔台園區一景。（圖／民航局）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場新塔台啟用逾3年，交通部民航局去(2022)年拆除舊塔台，守護國門飛安超過40年的舊塔台走入歷史。民航局表示，為見證歷史，舊塔台拆除特別保留部分牆體，成為塔台園區一景，民航局也製作紀念影片，為舊塔台留下完整記錄。

桃機舊塔台1979年2月26日配合機場開放正式啟用，座落機場中心，高46公尺，是國門顯著地標，也是台灣連結世界的重要門戶。隨著機場航行量增加，桃機塔台增添各式系統、儀器與裝備，航管作業席次也需因應增加，空間不足問題浮現。

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行政院2012年核定塔台園區建設計畫，規畫闢建新塔台，2019年12月16日啟用，舊塔台守護國門飛安超過40年，隨之也在2019年12月功成身退，累計服務超過460萬架次航班、逾7億人次旅客。

▲▼舊塔台拆除，保留部分牆體，設計成塔台園區一景。（圖／民航局）

▲舊塔台(前方)拆除，保留部分牆體，設計成塔台園區一景。（圖／民航局）

民航局指出，舊塔台啟用之初，每日服務航班不到100架次，年總旅客數僅約400萬人次，至新塔台啟用時，塔台每日需服務的航班已經成長到平均每日730架次，當年旅客量更成長到4,868萬人次；新塔台啟用後運作順暢，由於舊塔台結構老舊又鄰近新塔台，有影響管制視線疑慮，去年起開始拆除舊塔台。

為安全考量，避免影響新塔台作業，舊塔台拆除作業採用相對較為耗時的打除法，自舊塔台頂部往下逐層進行拆除。民航局表示，舊塔台功成身退，民航局特別保留原址1樓部分牆體結構，重新設計成為園區景觀的一部分，留存史蹟。

為了讓更多人瞭解舊塔台歷史、功能與重要性，民航局表示，民航局已完整記錄拆除過程，並製作紀念影片，讓大家可以透過影片，回顧那些舊塔台守護國門的日子。

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