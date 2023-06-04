小琉球蛤板灣「海龜產卵季」辦音樂祭　在地人炸鍋！鄉長也開砲

▲社團法人台灣咾咕嶼協會今年記錄到的第一窩綠蠵龜寶寶。（圖／社團法人台灣咾咕嶼協會提供）

記者陳崑福／屏東報導

進入屏東小琉球海龜回島產卵季節，有業者最近向鄉公所申請，下周六起至8月的假日在蛤板灣旁公有地辦「威尼斯音樂祭」，消息一出，引起鄉親撻伐；當地護龜志工指音樂季地點近蛤板灣沙灘海龜產卵熱區，憂心被燈光和聲音干擾，建議易地舉辦；主辦單位強調下午5時後會派員在沙灘入口處勸導客莫進入；鵬管處表示會密切注意活動過程是否影響海龜棲地生態。鄉長陳國在今(4)日回應媒體詢問時表示不同意辦理（生態保育考量及社會影響），且不合程序。

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琉球鄉公所先前表示，有廠商申請舉辦「小琉球威尼斯音樂祭」，6月10日起開始，地點在蛤板灣鄉公所建構的混凝土平台上，貨櫃屋擺設是鄉公所公有出租地，時間是下午3至5時，採人頭收費，每人300元，有DJ和音樂表演，7月開始每周五六都是DJ之夜，活動至8月底。

由於舉辦地點是小琉球海龜重要繁殖地，消息傳出，在地方社群媒體引發批評聲浪；有志工表示，海洋保育類野生動物綠蠵龜每年5至10月進入產卵季，海保署提醒民眾到海域休憩，特別到小琉球觀光時，絕勿騷擾或傷害綠蠵龜及防害牠們產卵，以免觸法。

「每天半夜都有一群志工，犧牲工作後的休息時間巡守沙灘，並倡導夜晚進入沙灘的遊客避免噪音及打光干擾。但卻另有一群人打算拉來『百萬燈光音響』及邀更多遊客進入海龜產卵沙灘扯後腿？」，志工認為，「現在的夜晚正值海龜上岸產卵期，他們會因為燈光受到影響和干擾，《威尼斯沙灘》剛好是蠻多海龜會選擇的地點。舉辦音樂祭沒有不好，但是不是應該想想地點合不合適。如果換個地方，例如：沙瑪基，是不是比較不會有干擾的問題？那邊場地更大，是不是更合適呢？」

有鄉親則說，「因為海龜帶來商機，卻用商機欺負海龜，這邏輯是怎麼了呢？」

業者回應：威尼斯音樂祭活動場地範圍並（非如大家說的在沙灘上進行）活動範圍於承租地上合法場地範圍內，且本活動於沙灘入口處設有相關人員勸導，夜間禁止進入沙灘，以維護生態保育，本活動已行文小琉球鄉公所。謝謝各位鄉親批評與指教，本活動會秉持著維護生態的理念，用心經營。

鄉親對此回應並不買帳；公所強調，蛤板灣沙灘是小琉球海龜重要繁殖地，10時後就禁止任何活動進行，夜間禁止進入沙灘，以維護生態保育，而貨櫃屋仍未允許合法營業。

而海保署、縣政府、鵬管處和海巡等單位對此也密切注意，將審核其計畫書內容，一切以保護海龜生態為重點。