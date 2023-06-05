應曉薇喊話「MMA綜合格鬥急組國家隊！」　選手已宣示要奪金

▲台北市議員應曉薇召開綜合格鬥技要有國家隊，杭州亞運、亞武運組隊參賽刻不容緩記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨市議員應曉薇5日舉行記者會，為台灣綜合格鬥宣示要奪金牌的好手黃育仁、鄭宇哲、吳巧貞等人向中央政府發聲，呼籲體育署、台北市政府正視綜合格鬥MMA的發展，他們認為綜合格鬥技要有國家隊，杭州亞運、亞武運組隊參賽刻不容緩，亞運培訓隊已經到了備戰階段，唯獨「綜合格鬥技國家隊」卻還在緩步進行。

應曉薇表示，她每次都在台下為台灣選手們尖叫加油，今天記者會現場，台灣MMA綜合格鬥的選手已經宣示要奪金牌，但如果沒有國家隊，杭州亞運、亞武運舉辦期間在2023年底，台灣選手準備好了，可是沒有國家隊去摘金。

應曉薇說，今天綜合格鬥好手黃育仁、鄭宇哲、吳巧貞等一起宣誓台灣要奪金，臉書創辦人祖克柏貼身格鬥教練吳仲凱跨海力挺，要請體育署、臺北市政府全力協助。

應曉薇指出，台灣最大綜合格鬥賽事WOTD五連勝不敗紀錄，也是臉書創辦人祖克柏貼身教練的吳仲凱，雖人在美國，聽到亞奧會終於拍板定案將綜合格鬥MMA列入今年亞運的示範賽以及亞武運的正式項目非常興奮，且表示感謝WOTD團隊帶領起台灣的風潮，尤其特別還感謝唯一關心綜合格鬥的應曉薇期間在國內外奔波推動。

吳仲凱表示，台灣綜合格鬥選手非常優秀，絕對有拿金牌的實力，體育署要儘快安排選手集訓，到時候他願意回台灣參加培訓計畫，為拿下金牌貢獻一己之力，並向台灣熱愛MA A的選手說，「我跟台灣選手站在一起，你們的年代來臨了，我們一起加油。」

▲▼台北市議員應曉薇召開綜合格鬥技要有國家隊，杭州亞運、亞武運組隊參賽刻不容緩記者會。（圖／記者李毓康攝）

