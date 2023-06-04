范雲批藍營「反性騷是笑話」　曾銘宗嗆調院會表決影片

▲曾銘宗。（圖／記者李毓康攝）



中央社

民進黨立委范雲批國民黨反性騷擾是世界級笑話。國民黨團總召曾銘宗今天表示，國民黨團日前提案要行政院檢討性騷相關法規及通報機制，卻被民進黨全體立委否決；若有必要可調當天立院會影片，看看是誰在講笑話。

國民黨立法院黨團3日表示，先前提案要求行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，但民進黨立委反對。民進黨團則指國民黨團抄襲行政院公開資訊，把立法院提案當作政治鬥爭的工具使用，缺乏基本政治道德；民進黨立委范雲更批評，國民黨反性騷擾是世界級笑話。

曾銘宗今天出席中華民國嘉義同鄉會總會、全國各縣市嘉義同鄉會團結挺侯友宜大會。針對范雲指國民黨反性騷擾是世界級笑話，曾銘宗在會後接受媒體聯訪表示，「什麼是笑話？」國民黨當時就提案要檢討相關的法規及通報機制，並要求行政院進一步檢討。

曾銘宗指出，國民黨的提案在1月19日的立法院會中公開表決，結果民進黨立委全部反對；若有必要，可以把當天立法院會的影片調出來，看看是誰在反對，是誰在講笑話。

▲范雲。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量黨團總召邱顯智則在臉書發文表示，民進黨黨團蓄意「操作資訊落差、製造錯假訊息」，國民黨的提案屬於民國112年中央政府總預算的提案，1月4日截止收案，1月10日黨團協商處理過的案子，是要怎麼抄襲1月11日的行政院新聞稿，還是行政院有內鬼，提前1週把新聞稿內容洩漏給國民黨去提案。

另對於國民黨立委傅崐萁遭指涉性騷，國民黨總統參選人侯友宜喊話黨中央要啟動調查，被外界解讀為黨內鬥爭、公報私仇。曾銘宗表示，絕對不會，既然面對問題，就坦然面對，黨內沒有所謂黨派問題，現在面對的是事實的問題、調查的問題。

曾銘宗指出，講這種話的人，一點常識都沒有，是否不希望調查性騷案，他要看看是誰講這種話，「講這種話的人，第一個就先調查他」。