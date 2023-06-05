快訊／台中工地「地面塌陷」！水泥車側翻壓傷司機　送醫搶救中

▲台中市沙鹿區一處工地發生地面塌陷事件。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中市沙鹿區錦華街一處工地5日上午9時01分發生工安意外！一部水泥預拌車因地面塌陷側翻，當場壓傷李姓司機。警消獲報到場搶救，發現李男意識模糊，趕緊將他送往梧棲童醫院急救，至於事發原因及經過仍有待進一步調查釐清。

台中警消5日9時1分接獲沙鹿區錦華街一處工地路旁，發生緊急創傷救護事件！出動沙鹿、龍井、梧棲、西屯分隊及第四大隊，各式消防車輛10輛（消防車7輛、救護車1輛、警備車2輛），消防人員25名，由大隊長蔡孟栩帶隊指揮搶救。

警方指出，路面坍方造成一輛預拌混凝土車側翻壓傷司機，工地營建廠商已協助聯繫吊車到場，現場為地層下陷造成預拌混泥土車車輛翻覆壓傷一名司機。

警消到場後先以消防車絞盤、吊臂共同固定預拌混泥土車以確保傷者安全無虞，因該車重量達35噸以上，需等待業者配合大型吊車到場才能進行吊掛，先由救護人員接觸患者進行緊急救護處置。

業者於上午9時34分調派吊車至現場進行車輛吊掛，由警消協助以油壓破壞器材，協助傷者脫困；10時4分傷者順利脫困，現場由責任醫院指導醫師陪同，將人送醫搶救。

梧棲童綜合醫院表示，目前李姓司機意識清楚，但雙腿及下背部擦挫傷，右大腿燙傷，現正檢查有無骨折，暫無生命危險。至於整起事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。