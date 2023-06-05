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大陸 大陸焦點 特派現場

菜市場MMA！賣菜婦肉搏大叔　「猴子偷桃」一戰成名：揸你個春X

文／香港01

日前網上廣傳一條長約2分鐘的短片，可見一名婦人在街市內推手推車運送發泡膠箱，疑因婦人將其中一個箱掉在地上，剛好擲到一名正在買菜的男子腳部，雙方發生爭執再展開互毆，其間婦人被男子多次推落地，婦人突然使出一記「猴子偷桃」絕招，大叫「揸你個春X（摸你個春X）」。

▲▼大橋街市買菜男與發泡膠大嬸打架遭「偷桃」。（圖／FB／大埔 TAI PO）

警方回覆指，事發於5月9日晚上約7時，當時警方接獲途人報案，指有1男1女在元朗大橋街市因瑣事爭執，並懷疑以手互相襲擊。案件交由元朗警區刑事調查隊調查。警務人員6月4日下午約3時，在元朗區拘捕一名68歲本地女子，涉嫌「在公眾地方打架」。警方續指，調查仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

▲▼大橋街市買菜男與發泡膠大嬸打架遭「偷桃」。（圖／FB／大埔 TAI PO）

事發片段相信是由其中一間店舖的閉路電視拍攝。於昨日（6月3日）中午被上傳到多個社交網站群組。就該閉路電視片段所見，事發於5月，一名婦人在街市菜檔路中心，將一車發泡膠箱掉落地上，但她掉落第二個發泡膠箱時，蓋子砸到旁邊買菜的男子腳上，男子一腳將她的發泡膠箱踢走。大嬸將手上發泡膠箱放在男子腳邊，前去執被踢開的箱時，男子一手將她放下的發泡膠箱打飛，喝鬧「企喺度你仲係咁整埋嚟（站在這裡你還是這麼整過來）」。雙方因而展開激烈打鬥，更因婦人被推跌地上，最終出手「偷桃」反擊。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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