遊客「南天門」外大打出手　牛魔王勸架...還有人趁亂拎小孩自拍

記者魏有德／綜合報導

吉林長春動植物園近期推出「夢幻西遊季」活動，《西遊記》中的各種角色齊聚現場，和遊客零距離互動，受到大小朋友們喜歡。不過，就在大陸「六一」兒童節當天，遊行隊伍行至「南天門」時，兩名帶著孩子的媽媽發生口角，進而變成動手推擠，現場一度十分混亂，幸好，扮演「牛魔王」的工作人員挺身而出，才成功將兩人分開。

▲遊客在景區發生衝突，工作人員扮演的「牛魔王」充當和事佬。（圖／翻攝微博，下同）

根據現場民眾拍下的影片顯示，一名抱著女孩的母親和一名留著長髮的媽媽先是互相叫囂，隨後便推擠動手，還有人不停叫著，「妳們不要再打了拉！」，現場一片混亂。

這時，只見滿臉金毛的「牛魔王」出現在兩人面前，試圖將兩名衝突女子分開，手上的道具刀還因此掉到地上，同時，張開雙手示意兩人退後，這才在遊客家人的協助下平息這場風波。

值得注意的是，就在混亂現場，還有一名女子拉著小孩偷偷往前靠，待小孩站定位後，把握時間用手機拍了一張與「牛魔王」的「合影」才離開，整個過程也被一旁的遊客拍下來。

據了解，長春動植物園的「夢幻西游季·夜遊動物園」活動於每天17時至22時舉行。《西遊記》中的各種仙佛妖怪盡數出籠，和遊客們零距離互動。由工作人員扮演的孫悟空、拿著九齒釘耙的豬八戒等各種角色隨著遊行隊伍前進，受到大小朋友喜愛，也使得遊行活動進行的時候，遊客們會爭先恐後地上前拍照，才會發生零星的衝突小插曲發生。