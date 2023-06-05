1200元文化成年禮APP開放下載　明正式領用

▲文化成年禮APP今開始下載。（圖／文化部提供）



生活中心／綜合報導

18-21歲青年1200點成年禮金明（6）開始領用，專屬APP今上午8時已於App Store（ios）及Google Play（Android）上架。文化部表示，文化幣APP不只是點數支付系統，也提供各種藝文消費訊息、表演藝術青年席位搜尋等。文化部建議即刻下載瀏覽、鎖定目標，明天領用後手刀註冊立即搶票。

為讓成年禮金發揮更大效益，文化部陸續推出獨立書店消費2點送1點、表演藝術專屬青年席位享5折以下優惠、電影院國片限定加碼「青春限定獨享優惠」等好康。在發放倒數第2天，文化部再推出「消費滿200就可抽」的最大優惠。

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文化部表示，成年禮金單筆消費每滿200點即可獲得1次抽獎機會，抽獎次數不限，抽獎結果將於系統馬上呈現並立即可用，獎項包含5,000組500點、20,000組300點、40,000組100點、135,000組50點文化幣，總計20萬組的文化幣點數。

文化部長史哲表示，為確保政策及系統整體設計良善，讓台灣首次發放、未來也將持續的成年禮金，可以讓青年真正感覺「方便領、好使用」。

▲消費文化成年禮金可再抽文化幣。（圖／文化部提供）