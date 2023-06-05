5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑，豈容隻手遮天

▲高大成說明5億高中男右手有4個可疑針孔，以及頸部有勒痕，高度懷疑是他殺。（圖／記者鄧木卿攝）

記者陳韻如／台中報導

法醫高大成近日調查台中5億高中生墜樓案，發現賴男遺體有許多不合理之處，包括針孔及多處皮下出血等狀況，懷疑案件不單純。對此，台中地檢署出面駁斥，表示針孔為醫護人員實施搶救所致，盼相關人士不要多所臆測，但針對此說法，賴母律師發出聲明強調，賴男右手針孔與「急救程序無關」，目前已將資料上呈檢方，並聲請證據調查，「鐵證斑斑可考，豈容隻手遮天」。

高大成3日出面表示，他在相驗賴男遺體時，發現賴男右手有4處針孔，且賴男經抽血相驗後，血氧低二氧化碳濃度也不高，這代表他是快速死亡，若是墜樓應該不會是快速死亡，墜樓後人還會稍微有一些喘息，之後慢慢缺氧而死，但這會導致二氧化碳濃度上升，因此綜合所有跡證，他認為賴男是遭注射大量藥物致死，此案是他殺案。

對此，台中地檢署出面駁斥，檢察官針對死者遺體已做了全面性的勘察，醫護人員確實有在右手、左手施打針劑，且對遺體使用護頸，因此右手針孔、頸部傷痕的原因，就現有事證來判斷，不排除是死者送醫時，施打針劑、套用護頸救治所導致，至於體內是否有相關毒藥物反應，最後仍須以解剖鑑定報告為憑，呼籲相關人士不要擅加臆測、推論，以免誤導民眾、徒增紛亂。

不過，賴母律師隨後也立刻發出聲明，表示經過議員協助取得救護車車內行車紀錄器畫面，「根據該影片，救護員並沒有對賴小弟施打任何急救藥物。因此不可能在賴小弟右手造成4處針孔。」強調賴男右手4針孔與急救程序無關，目前已將相關資料上呈檢方，並對此聲請證據調查。「鐵證斑斑可考，豈容隻手遮天。」

賴母律師聲明：