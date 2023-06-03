溫暖又幽默！她點名「1男星」幾乎沒醜聞　一票認同：私底下也親民

▲小鐘。（圖／翻攝自Facebook／小鐘 鐘昀呈）

記者曾筠淇／綜合報導

男星小鐘（鐘昀呈）出道多年，常在節目上表現幽默逗趣的一面，受到不少粉絲喜愛。近日就有網友發文表示，她其實沒特別關注小鐘，但看到對方的臉書貼文後，就覺得小鐘是個溫暖、幽默的大叔。貼文一出，吸引不少網友討論。

這名網友在Dcard上，以「小鐘真的很穩ㄟ」為題發文，接著一連貼出小鐘近期發布的4則貼文截圖，像是小鐘要大家別太在乎別人的看法，「在乎你在乎的人就夠了」；要大家遠離麻煩的人事物；說自己是戀愛腦；說他出外景時，看到校園警衛一直對他笑，因為「他在校（笑）門口」。

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原PO表示，小鐘出道以來似乎沒什麼醜聞，上節目也很有效果，雖然她沒有特別關注對方，但看到臉書的這些文章，就覺得小鐘是個溫暖又幽默的大叔。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「以前覺得他的笑聲很煩不太喜歡他，但久了好像真的沒有什麼醜聞，反而慢慢有好感」、「他是一個重氛圍＞名利的人，我也很喜歡他」、「他的笑話有時候真的冷到反而會不爭氣笑出來」、「小鐘超幽默，沒有什麼垃圾花邊」、「討喜，看久也沒膩，也不太攻擊別人」、「剛剛去查才發現他居然51歲了！完全看不出來」。

還有網友透露，「他來過我媽店裡吃飯，私底下也是很幽默，人很親切，一直都蠻喜歡他的」、「遇過他本人，真的很親民很好相處，而且不會有架子」。