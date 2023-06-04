認識小燕鷗　桃園「2023候鳥漫波啾一夏」6／3登場

▲桃園「2023候鳥漫波啾一夏！」。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2023候鳥漫波 啾一夏！」3日起至25日展開。副市長蘇俊賓於竹圍漁港開幕活動表示，每年夏季5到7月是候鳥小燕鷗遠從澳洲飛來桃園的季節，這也成為桃園深具環境教育意義的生態資源，今年活動期間，每週例假日下午1點到5點提供小燕鷗導覽解說、DIY體驗及闖關遊戲等，適合親子共襄盛舉，相揪親友來與小燕鷗來場夏季約喙吧！

蘇俊賓感謝中壢東南扶輪社、桃園市野鳥學會等團體，投入心力改善小燕鷗的生態環境，未來市府環保局、海管處、觀旅局、農業局、文化局等也會投入更多資源，讓沿海生態資源更豐富、更美麗、更有助於生態循環。

蘇俊賓指出，目前每年平均約有150至200隻小燕鷗成鳥在桃園沿海現蹤，成為沿海生態的重要指標，邀請爸爸媽媽帶著小朋友一同參與「2023候鳥漫波 啾一夏！」體驗活動，藉由欣賞由澳洲遠赴而來的小燕鷗及其棲地，進行沿海生態、生命及環境教育，讓孩子瞭解珍惜環境的重要性。

蘇俊賓並談到，相較於17年前他擔任桃園縣政府環保局長時，這些年來在里長、社區發展協會、環保團體及地方巡守隊、環保志工等各界共同努力下，桃園的海洋、河川水質及土壤環境等皆有顯著的改善，也讓外界更重視桃園海岸線珍貴的寶藏，不僅是珍貴的文化及生態資產，也能作為環境教育的廊帶及旅遊資源，期許各界一同將桃園的海岸線串聯得更完整。

環保局副局長顏己喨表示，小燕鷗俗稱白額燕鷗，是珍貴的第二級保育類動物，每年4月起會遠從澳洲飛來台灣築巢孵蛋並養育幼雛，直到7、8月時再南返；牠們喜歡群聚在開闊的海邊沙礫地築巢，包括竹圍漁港北堤、許厝港重要濕地、富林溪出海口、白玉海灘、大潭藻礁G1、G2區等皆是小燕鷗在桃園沿海的主要繁殖棲地。包括市府環保局副局長顏己喨、海管處副處長王冠洲、農業局主秘黃玉詩等皆一同出席。