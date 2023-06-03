中日防長會談「日本強調台海和平」　中國防長：希望日方不要插手

▲中國與日本防長在香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），進行場邊會談。（圖／路透）

文／中央社

日本防衛大臣濱田靖一與中國國防部長李尚福今天在新加坡的香格里拉對話亞洲安全會議進行場邊會談。濱田強調台灣海峽和平穩定的重要性。

日本共同社報導，濱田今天與李尚福在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議，會談時，強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

濱田表示，有關包含釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）在內的東海、南海局勢，在日本周邊海空域，中方的軍事行動趨於活絡化等，安全保障上存在著諸多憂慮。

他還說，就因為有憂慮，所以日中兩國更有必要進行多次坦率的討論，為了建立日中兩國領袖所達成的共識，建立「具建設性與穩定性的關係」，兩國共同努力是很重要的。

李尚福表示，願為中日兩國防務關係穩定發展做出努力，強調台灣問題完全是中國的內政問題，希望日方不要插手。

在會談中，濱田與李尚福確認了將妥善運用5月啟用的日中防務部門幹部間直通熱線並保持溝通。

他們認為，直通熱線作為避免日本自衛隊與中國軍隊在東海等地區出現偶發性衝突等的「海空聯絡機制」的核心，能在建立互信方面發揮作用。

對於，中俄轟炸機和艦艇在日本周邊實施聯合軍事行動一事，濱田指出這是對日本的示威，表達了嚴重關切。

包括中國海警船在尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊頻頻駛入日本「領海」在內，濱田要求中方克制。此外，就俄羅斯對烏克蘭的侵略一事，濱田敦促中國發揮負責任的作用。

上一次日中防長會談是去年6月。濱田與李尚福之間會談則是首次。

日本時事社報導，濱田今天在新加坡舉行的「亞洲安全會議」（香格里拉對話）上進行演講時指出，要努力避免有國家企圖以武力或脅迫片面改變現狀，也要努力透過對話促進互信的培養。

報導說，濱田此話是暗指中國的軍事行動趨於活絡。另外，對於俄羅斯對烏克蘭的侵略，濱田予以譴責。