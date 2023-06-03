老公跟前妻聯繫　她見對話「滿滿照片」呆住：這正常嗎？

▲老公與前妻仍有聯繫。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

都已經離婚了，前妻還頻頻傳自拍照！一名女網友發文表示，她跟老公結婚後，才發現對方與前妻仍有聯繫，且意外得知兩人的婚姻是「不能說的祕密」，這是正常的嗎？貼文曝光後，一票網友傻眼直呼，「只能說你蠢」、「趁早離開吧」。

女網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，她和老公結婚前，對方其實一直表明不願再婚，而背後原因就是「丈母娘不要他再婚」，讓她感到很不解，「這到底干她屁事呀？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，令原PO匪夷所思的不只如此，兩人好不容易結為連理，結果日前她卻發現老公與前妻仍有聯繫，她看了雙方的對話紀錄，才知道現在的這段婚姻是不能說的祕密，且「他前妻常傳自拍照說她在追劇了！煮飯了！打掃家裡了！」這樣的情況正常嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「為什麼他還跟他前妻聯絡？她幹什麼，幹嘛要跟你老公說？還有你老公，幹嘛還跟她一直保持聯絡？莫非是留戀她嗎」、「你可以問他是不是想離婚第二次」、「知道他跟前妻全家還在牽扯，幹嘛要拉著他結婚然後自己難受」、「他們根本沒斷啊，誰會每天報告生活的」、「當年用前丈母娘當理由的時候就知道這男人不可嫁，他正不正常另說，你也不正常啊」。

不過，也有網友認為，「前妻傳什麼訊息與自拍不是重點，主要是你老公回覆了什麼話」、「老公回了什麼才是重點」。