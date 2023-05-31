穩聊4個月「曖昧男突1舉動」　妹子哭死！過來人秒懂

▲穩聊4個月，曖昧男卻忽然消失，讓原PO超難過。（示意圖／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「習慣穩聊是件很可怕的事！」一名妹子噴淚表示，與一名曖昧男穩聊4個月，豈料對方突然消失，且訊息不再已讀，讓原PO瞬間失去了生活重心，「誰來打醒我，讓我別再想他？」文章曝光後，全場網友紛紛搖頭安慰，「人家找到下家了」、「以後不能只跟一個聊，懂嗎」。

一名女網友在Dcard表示，在交友APP認識一名男生，兩人持續穩聊了4個月，殊不知某天對方開始不讀不回，頓時原PO猶如失了靈魂般，「沒想過這一天來得這麼快...我像個傻子哭得死去活來。」

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原PO傷心到無可自拔，直言這段時間總是胡思亂想，「莫名的流淚、心情抑鬱，明知道他不完美我卻又想靠近，放不下他...誰來打醒我，讓我別再想他？」

底下網友直言，「以後不能只跟一個聊，懂嗎」、「穩聊不可怕，暈船才可怕」、「找下一個穩聊，真的不用想太多，沒見面一切都是零」、「對方只是喜歡跟你聊天，並不是喜歡你，當他察覺你開始暈的時候就會逃離，穩聊並不代表雙方都是互相喜歡的關係，但是女生總認為穩聊一定有戲，這個想法一定要破除」、「人家找到下家了」。

留言串中，也釣出苦主分享，「我之前也是！我們每天聊天，晚上固定都會打電話，但有一天打完電話之後就再也沒有聊天了，我那天其實也是想測試，他隔天會不會主動傳訊息給我？很顯然沒有...就覺得我的堅持沒有意義了，他好像也不在乎，有漸漸釋懷了，但還是X掰難過」。