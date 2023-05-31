　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

穩聊4個月「曖昧男突1舉動」　妹子哭死！過來人秒懂

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲穩聊4個月，曖昧男卻忽然消失，讓原PO超難過。（示意圖／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「習慣穩聊是件很可怕的事！」一名妹子噴淚表示，與一名曖昧男穩聊4個月，豈料對方突然消失，且訊息不再已讀，讓原PO瞬間失去了生活重心，「誰來打醒我，讓我別再想他？」文章曝光後，全場網友紛紛搖頭安慰，「人家找到下家了」、「以後不能只跟一個聊，懂嗎」。

一名女網友在Dcard表示，在交友APP認識一名男生，兩人持續穩聊了4個月，殊不知某天對方開始不讀不回，頓時原PO猶如失了靈魂般，「沒想過這一天來得這麼快...我像個傻子哭得死去活來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO傷心到無可自拔，直言這段時間總是胡思亂想，「莫名的流淚、心情抑鬱，明知道他不完美我卻又想靠近，放不下他...誰來打醒我，讓我別再想他？」

底下網友直言，「以後不能只跟一個聊，懂嗎」、「穩聊不可怕，暈船才可怕」、「找下一個穩聊，真的不用想太多，沒見面一切都是零」、「對方只是喜歡跟你聊天，並不是喜歡你，當他察覺你開始暈的時候就會逃離，穩聊並不代表雙方都是互相喜歡的關係，但是女生總認為穩聊一定有戲，這個想法一定要破除」、「人家找到下家了」。

留言串中，也釣出苦主分享，「我之前也是！我們每天聊天，晚上固定都會打電話，但有一天打完電話之後就再也沒有聊天了，我那天其實也是想測試，他隔天會不會主動傳訊息給我？很顯然沒有...就覺得我的堅持沒有意義了，他好像也不在乎，有漸漸釋懷了，但還是X掰難過」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
颱風海警解除！氣象局示警「雨還沒下完」　11縣市豪大雨特報
貪污前立委99坪「豪宅」將開拍！　開箱影片搶先看
獨／還原現場！國中生被恐怖隨機攻擊　男詭留1句話
快訊／40萬股民注意！長榮配息70元　除息日曝
快訊／赴泰國失聯！　刑事局證實2台人受困緬甸
500元動滋券明開放登記！　3步驟就可領
快訊／00878成分股大換血！　國巨、中華電遭踢除
快訊／空軍士官長「騎車摔進水溝」身亡
她沒抽菸、不下廚罹肺癌！　醫曝7大高風險族群

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風海警解除！氣象局示警「雨還沒下完」　11縣市豪大雨特報

高三男「借穿」球鞋忘歸還遭提告！媽嗆小事：都道歉了還要怎樣

這鮮乳盒「不是白色的」！他逛超市看呆　內行揭：限定包裝

嘉藥粧品韓國千人國際賽大展風采　成績亮眼

高二女兒桌上放「熟悉方形包裝」　爸一看急了！結局糗大

超熱門！大台南公車無限搭299月票開賣　民眾清晨搶排隊

穩聊4個月「曖昧男突1舉動」　妹子哭死！過來人秒懂

90年老屋重獲新生　探索城東「文房」秘境

支持烏克蘭！文總、紙風車前進匈牙利　演出哪吒故事振奮難民兒童

防疫再鬆綁！新冠通報時效即起放寬至72小時　6月免隔條件擬擴大

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

張韶涵錄製節目「忽然失聲」！　靠打針上台：我從不是完美的QQ

颱風海警解除！氣象局示警「雨還沒下完」　11縣市豪大雨特報

高三男「借穿」球鞋忘歸還遭提告！媽嗆小事：都道歉了還要怎樣

這鮮乳盒「不是白色的」！他逛超市看呆　內行揭：限定包裝

嘉藥粧品韓國千人國際賽大展風采　成績亮眼

高二女兒桌上放「熟悉方形包裝」　爸一看急了！結局糗大

超熱門！大台南公車無限搭299月票開賣　民眾清晨搶排隊

穩聊4個月「曖昧男突1舉動」　妹子哭死！過來人秒懂

90年老屋重獲新生　探索城東「文房」秘境

支持烏克蘭！文總、紙風車前進匈牙利　演出哪吒故事振奮難民兒童

防疫再鬆綁！新冠通報時效即起放寬至72小時　6月免隔條件擬擴大

颱風海警解除！氣象局示警「雨還沒下完」　11縣市豪大雨特報

蘇丹政府軍宣布「暫停參與談判」　交戰雙方互控違反停火協議

高三男「借穿」球鞋忘歸還遭提告！媽嗆小事：都道歉了還要怎樣

台鋼狀元曾子祐狙擊郭俊麟！二軍首轟出爐　富邦擊退台鋼4連勝

華航「機微酒」再進化！5條奢華渡假行程開賣　一人就能成行

國民初戀楊麗花「少女嫩樣」甜美曝光！　前英國女王伊莉莎白也來約

Y’s Day「週三青年日」第3場活動登場　談創意、創新與青年就業

第七會期過172個法案！　鄭運鵬：改革大、衝突少、法案多、共識高

民進黨徵召吳沛憶！　林昶佐：懇請鄉親支持年輕世代接棒

瑪娃來勢洶洶！沖繩明至少180航班取消　桃園飛沖繩也有異動

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

生活熱門新聞

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

對流雨彈來了　11縣市豪大雨特報

新冠流感夾擊！今起口罩令再調整「3大場域強制戴」　至少戴到7月

瑪娃最新位置曝　過去3小時強度減弱

為什麼男生噴射會抖動？最美博士解答

砂石車突殺手級迴轉！阿伯「敏捷點滿」急棄車逃命

爆乳妹變少了…被「1穿搭取代」爆共鳴！

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭了

傳詐騙集團直接綁人！台男自由行被抓去緬甸

雨區擴大！9縣市豪大雨特報

好市多GODIVA「附贈1神物」400元有找！會員暴動

更多熱門

相關新聞

曖昧對象說什麼讓人暈？釣一票苦主

曖昧對象說什麼讓人暈？釣一票苦主

網路使交友方式變得更加多元，還能增加跟異性傳訊息聊天的機會，就有網友好奇，大家在跟曖昧對象聊天時，看到哪些訊息最容易暈？同時也分享了5種自己看到會暈船的訊息，意外釣出不少苦主表示，曾遇過會叫自己起床的，但最後都被發了好人卡。

超商「APP隨買跨店取」升級了！

超商「APP隨買跨店取」升級了！

妹子愛傳「1句」　網勸：結束話題

妹子愛傳「1句」　網勸：結束話題

找閨蜜過夜竟遇狼室友　正妹慘遭指侵、舔腳底

找閨蜜過夜竟遇狼室友　正妹慘遭指侵、舔腳底

悠遊付當機賠償藏玄機　限時筆筆3%

悠遊付當機賠償藏玄機　限時筆筆3%

關鍵字：

交友app穩聊不讀不回消失聊天

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

快訊／44歲葉家妤懷第三胎！　家人傻眼「驚喜變驚嚇」

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

許仁杰被爆「失控扯傷懷孕4月老婆」

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面