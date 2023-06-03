　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9縣市炸豪大雨！「熱力不穩定」雷雨轟一周　第5波梅雨時間曝

▲▼大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲全台9縣市豪大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

未來一週台灣處在「熱力不穩定」的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」，甚至還有第五波梅雨鋒面生成的機率。氣象局也針對全台9縣市發佈豪大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，未來一週台灣處在「熱力不穩定」的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應隨時注意氣象局的特報。週末(3、4日)各地晴時多雲，午後有局部陣雨或雷雨發展，影響山區及部分平地、並有延續至夜間、隔天的機率。今日各地白天偏熱、遇雨氣溫稍降；各地區平地氣溫：北部24至32度，中部24至34度，南部25至35度，東部23至34度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下週一至週四(5至8日)各地晴時多雲，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨發展、並有延續至夜間、隔天的機率；各地白天仍偏熱，遇雨氣溫稍降。下週五(9日)「梅雨季」第5波鋒面接近，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，並有持續至夜間、隔天的機率。

▲▼大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲台南市高溫燈號。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局針對南投發佈豪雨特報；台中、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東發佈大雨特報。另外天氣高溫炎熱，今(3)日中午前後臺南市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

最新歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬皆顯示，下週菲律賓東、西兩側皆有熱帶擾動活動的跡象，但發展的強度、位置存有差異；期末(8至10天)東亞地區更有「梅雨季」第5波鋒面及西南氣流存在，歐、美的模擬雖差異不小(圖)，但中旬皆有醞釀成「梅雨季」多雨型態的機率。此為第10天模擬，已近模式的極限，可再觀察幾天。

▼最新(2日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬12日20時地面及降水圖顯示，台灣受鋒面接近及西南氣流影響(左圖)；同時的美國(GFS)模式模擬則顯示，鋒面及熱帶擾動正影響台灣，其後還有西南氣流(右圖)。兩種型態皆有利帶來大量降水。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
電視界「張姓性騷男」是誰？受害女不敢指名道姓　雞排妹點名他
9縣市炸豪大雨！「熱力不穩定」雷雨轟一周　第5波梅雨時間曝
美股收紅701點！那指攀13個月高峰　台積電ADR漲0.1%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

9縣市炸豪大雨！「熱力不穩定」雷雨轟一周　第5波梅雨時間曝

快訊／氣象局凌晨1：40發11縣市豪大雨特報　1縣市防豪雨

「愛我就上床！」專家分析威脅心裡：缺乏同理、不在意他人受傷

「人選之人」編劇指控性騷擾 　 流亡作家貝嶺回應了

4年前下體被凳子擊中　愛愛完狂爆血...壯年男超無言

《人選之人》編劇爆業界前輩「抓我手碰下體」　男方身分曝光

快訊／對流雨彈晚間開轟！氣象局發「4縣市大雨特報」　影響時間曝

拒絕和國中弟洗澡！媽逼共浴喊「又不會怎樣」　高中妹崩潰大吼

配合捷運綠線施工6／12起停水最長43hrs　桃園新北21萬戶受影響

第4位受害女現身！民進黨「性騷風暴」一次看　她求救反遭主管霸凌

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實：遺體有多處他殺跡證

誤會柵欄固定...直接騎出去　「陷阱突降」後座急下腰躺平

紐約地鐵遇2乘客吵架　男淡定吹薩克斯風助興

拜登赴空軍官校畢典演說　「講台上跌跤」正面撲地

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

9縣市炸豪大雨！「熱力不穩定」雷雨轟一周　第5波梅雨時間曝

快訊／氣象局凌晨1：40發11縣市豪大雨特報　1縣市防豪雨

「愛我就上床！」專家分析威脅心裡：缺乏同理、不在意他人受傷

「人選之人」編劇指控性騷擾 　 流亡作家貝嶺回應了

4年前下體被凳子擊中　愛愛完狂爆血...壯年男超無言

《人選之人》編劇爆業界前輩「抓我手碰下體」　男方身分曝光

快訊／對流雨彈晚間開轟！氣象局發「4縣市大雨特報」　影響時間曝

拒絕和國中弟洗澡！媽逼共浴喊「又不會怎樣」　高中妹崩潰大吼

配合捷運綠線施工6／12起停水最長43hrs　桃園新北21萬戶受影響

第4位受害女現身！民進黨「性騷風暴」一次看　她求救反遭主管霸凌

才被爆和周揚青戴同款手鍊　羅志祥又被傳「想追越南第一美」親揭真相

航空貨運美西線運價創近15年新低　會不會再下探業界看法不一

台大學霸幫國中妹解題　要求肉償尻2發！挨告還PO文黑她逼到休學

美股收紅701點！那指攀13個月高峰　台積電ADR漲0.1%

荷爾蒙失衡快照著吃！營養師曝「4種天然黃體素食物」，還能抗衰老

9縣市炸豪大雨！「熱力不穩定」雷雨轟一周　第5波梅雨時間曝

莫蘭特慘了？NBA主席發言恐暗示重罰　柏金斯：他最好離開灰熊

雞排妹點名「性騷女黨工」：是你嗎　張姓名嘴12字回應

于謙後裔躲深山避禍！　蓋出「石頭世界」一住500年

香格里拉對話晚宴中美同桌　奧斯汀向李尚福握手致意

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

又濕又熱！明半個台灣有雨　下周午後「西北雨轟7天」

快訊／氣象局發4縣市大雨特報

「人選之人」編劇控性騷擾 貝嶺：完全是杜撰

ATM領4萬「少1動作慘哭」！妹子驚5000元不見

館長大出包！便當「中餐變晚餐」氣炸　粉專道歉

5億高中生案傳「黑道出手」！律師給1建議

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

藝術家爆「輝哥」曾羞辱他1句話：真的很作噁

爆乳正妹幫「彩券行奶奶」做愛心！　照片真相曝光

人妻「狂練1前戲」　老公不愛愛！她淚：想離婚了

《人選之人》編劇爆前輩「抓我手碰下體」

12星座「桃花盛開」！6月首周運勢一次看

更多熱門

相關新聞

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

氣象局3日凌晨1點40分發布豪雨特報，影響時間為3日清晨，受到對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今（3）日南投縣有局部大雨或豪雨，中南部、東部及東南部地區有局部大雨發生的機率，低窪地區請慎防積水。

快訊／氣象局發4縣市大雨特報

快訊／氣象局發4縣市大雨特報

又濕又熱！明半個台灣有雨　下周午後「西北雨轟7天」

又濕又熱！明半個台灣有雨　下周午後「西北雨轟7天」

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

遊日注意！瑪娃颱風進逼「日本版共伴強降雨」發生中　豪雨熱區曝

遊日注意！瑪娃颱風進逼「日本版共伴強降雨」發生中　豪雨熱區曝

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

謝忻驚傳過夜「抖音天王」

起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮

羅志祥自拍被抓包「戴周揚青同款手鐲」！　再傳復合上熱搜

港男殺2女刀砍到變形！做案前才買刀

港男34刀殺2女　染血站ㄧ旁冷看現場

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

左左右右國中畢業了！

墾丁秘境竟是「二戰火葬場」盛傳抓交替　在地人都不敢去

又濕又熱！明半個台灣有雨　下周午後「西北雨轟7天」

更多

最夯影音

更多
配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證
爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面