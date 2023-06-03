9縣市炸豪大雨！「熱力不穩定」雷雨轟一周　第5波梅雨時間曝

▲全台9縣市豪大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

未來一週台灣處在「熱力不穩定」的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」，甚至還有第五波梅雨鋒面生成的機率。氣象局也針對全台9縣市發佈豪大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，未來一週台灣處在「熱力不穩定」的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應隨時注意氣象局的特報。週末(3、4日)各地晴時多雲，午後有局部陣雨或雷雨發展，影響山區及部分平地、並有延續至夜間、隔天的機率。今日各地白天偏熱、遇雨氣溫稍降；各地區平地氣溫：北部24至32度，中部24至34度，南部25至35度，東部23至34度。

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下週一至週四(5至8日)各地晴時多雲，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨發展、並有延續至夜間、隔天的機率；各地白天仍偏熱，遇雨氣溫稍降。下週五(9日)「梅雨季」第5波鋒面接近，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，並有持續至夜間、隔天的機率。

▲台南市高溫燈號。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局針對南投發佈豪雨特報；台中、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東發佈大雨特報。另外天氣高溫炎熱，今(3)日中午前後臺南市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。



最新歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬皆顯示，下週菲律賓東、西兩側皆有熱帶擾動活動的跡象，但發展的強度、位置存有差異；期末(8至10天)東亞地區更有「梅雨季」第5波鋒面及西南氣流存在，歐、美的模擬雖差異不小(圖)，但中旬皆有醞釀成「梅雨季」多雨型態的機率。此為第10天模擬，已近模式的極限，可再觀察幾天。

▼最新(2日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬12日20時地面及降水圖顯示，台灣受鋒面接近及西南氣流影響(左圖)；同時的美國(GFS)模式模擬則顯示，鋒面及熱帶擾動正影響台灣，其後還有西南氣流(右圖)。兩種型態皆有利帶來大量降水。（圖／三立準氣象.老大洩天機）