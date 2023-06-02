　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

股東會紀念品拍賣夯　3大企業連三年搶進Top5熱搜榜

拍賣平台「股東會紀念品專區」（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

▲拍賣平台股東紀念品轉賣商機急遽增溫。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

記者洪菱鞠／台北報導

股東會旺季來臨，對股民來說，除關心股價高低，也期待股東會紀念品，是一年一度的小確幸時刻。根據拍賣平台統計，5月以來股東會紀念品活動專區流量暴增30倍，在熱搜前五大企業品牌中，有三家更是夯到連三年入榜。

股東會紀念品年年成話題，引發瘋搶熱潮，Yahoo奇摩拍賣觀察，近來平台股東紀念品轉賣商機急遽增溫，中鋼今年推出晴雨兩用傘「傘Ｑ」近兩週熱搜增90倍、開發金實用的超真空不銹鋼「晶鑽杯」成長近60倍；聯電攜手知名插畫IP咖波，走療癒風打造限定「UMCx咖波聯名愛地球碗組」，也有好買氣。

在各大金控、知名企業股東會紀念品中，Yahoo奇摩拍賣發現，「台泥」分隔便當盒最熱門，熱搜量成長超過2倍奪冠，而截至目前，台泥、台新金、開發金、聯電、中鋼登上今年股東會紀念品熱搜前五大企業品牌，其中台泥、聯電、開發金這三家連三年入榜。

另外，歷年股東會紀念品購買的消費族群以35～44歲為主力，其中女性佔比近6成；選擇上對聯名、具特色且實用性高的「餐桌好物」情有獨鍾，例如近三年攻佔熱搜榜的台泥推出保鮮盒、保溫瓶、便當盒等餐食用品，今年首次進榜的台新金，紀念品為同屬餐桌用品的時尚玻璃瓶調味罐。

進入6月，電商也即將迎來上半年最大檔期618年中慶，各大平台暖身活動陸續開跑，東森購物網etmall搶先推出618專區，精選品牌商品下殺折扣強檔推薦，還有一鍵全領限量折價券、樂透金天天抽、7-ELEVEN取件送、全站滿額送、訂單滿額抽等各項好康，促銷優惠不間斷，讓等不及的消費者可以先買一波。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》：即日起停職
快訊／蔡沐霖怒發聲明！「我不是翁文方但也不是趙昌澤」
第4位受害女現身！　民進黨「性騷風暴」一次看
小小瑜買台北房孝親　還沒交屋...父「腦血管破裂」過世
快訊／17:48發生規模4.5「極淺層地震」
ATM領4萬「少1動作慘哭」　妹子驚5000元不見！銀行不賠
快訊／高雄27歲男「墜樓身亡」　母崩潰痛哭
快訊／國道1號4車連撞「整台翻了」！　駕駛拋飛慘死
林襄差點惹怒曾國城！　徐乃麟急攔阻

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

股東會紀念品拍賣夯　3大企業連三年搶進Top5熱搜榜

百富「藝級饗宴」沉浸式藝術餐酒會　北中南巡迴僅至7月「席位限量」搶先卡位

只有1個月！速食店「2公斤腿排桶下殺67折」　加碼吃薯條買1送1

日安玩美又遭盜用仿冒「升級版」　東森與吳宗憲嚴厲譴責怒喊告

限時5天！超商「飲料新品買1送1」來了　風味咖啡任2杯99元

東森電視購物端午限定　下單鮑魚干貝粽抽50張晶華下午茶券

超夢幻復刻！最新「冰淇淋汽水霜淇淋」超商限定吃　還加了檸檬汁

只有3天！超商租借循環杯　免費爽喝美式

鐵粉衝了！超Q「瑪利歐香菇肉包」 超商才有　加碼吃3款聯名鮮食

有西西里氣泡美式、焦糖奶蓋雪糕！超商「5大品項買1送1」只有3天

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

T.O.P正式切割BIGBANG：早就退團！　狂發報導截圖「塗掉團名」

股東會紀念品拍賣夯　3大企業連三年搶進Top5熱搜榜

百富「藝級饗宴」沉浸式藝術餐酒會　北中南巡迴僅至7月「席位限量」搶先卡位

只有1個月！速食店「2公斤腿排桶下殺67折」　加碼吃薯條買1送1

日安玩美又遭盜用仿冒「升級版」　東森與吳宗憲嚴厲譴責怒喊告

限時5天！超商「飲料新品買1送1」來了　風味咖啡任2杯99元

東森電視購物端午限定　下單鮑魚干貝粽抽50張晶華下午茶券

超夢幻復刻！最新「冰淇淋汽水霜淇淋」超商限定吃　還加了檸檬汁

只有3天！超商租借循環杯　免費爽喝美式

鐵粉衝了！超Q「瑪利歐香菇肉包」 超商才有　加碼吃3款聯名鮮食

有西西里氣泡美式、焦糖奶蓋雪糕！超商「5大品項買1送1」只有3天

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

故意保送林安可失策　曾總談當下選擇

性騷連環爆《人選之人》真實上演！編劇發聲「給予受害者最大支持」

季芹夫婦「兩天登兩個百岳」！　王仁甫爬到癱軟：離山難只一線之隔

媽嫌沒錢沒房！90K妹子不分手　「超愛男友1點」網看傻了

快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》發布聲明：即日起停職

范雲：必須改革縱容性騷擾的組織文化　將黨內申訴機制打掉重練

唐鳳會見吐瓦魯外長訪團　分享數位政府台灣經驗

老婆坐車喊熱…黃少谷「秒脫衣幫遮陽」！　她一看笑瘋：該說什麼

【廣編】馬來西亞豈止好玩　6／2～6／5高雄展覽館登場

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

消費熱門新聞

超商美式、拿鐵買3送3今天限時搶

超商周末限定「5大品項買1送1」！

日安玩美又遭仿　東森與吳宗憲怒喊告

限時4天！超商美式買1送1

超商人氣「流心芋泥可頌」全門市開賣

夏季腸胃鬧脾氣　三大常見困擾

限時5天！超商「飲料新品買1送1」

夢幻冰淇淋汽水霜淇淋超商限定吃

手搖飲料漲！漲！漲！　百家爭鳴！想喝飲料到底該選誰？

速食店「2公斤腿排桶下殺67折」

搶吃買1送1！速食店激省優惠券來了

超Q「瑪利歐香菇肉包」 超商才有

青年創作者拚經濟　市集出攤手機感應收款神助攻

在超商「遇見化學符號」激起化學作用！

更多熱門

相關新聞

2度酒駕挨罰 恆春796坪土地持分遭拍賣

2度酒駕挨罰 恆春796坪土地持分遭拍賣

法務部行政執行署屏東分署6月6日辦理「123拍賣會」，這次法拍令人矚目的是1位酒駕義務人座落恆春鎮的土地。

貪污前立委99坪「樓中樓豪宅」6／6開拍

貪污前立委99坪「樓中樓豪宅」6／6開拍

懷寧醫院淪法拍嘸人要　底價「大砍8億」悄停拍

懷寧醫院淪法拍嘸人要　底價「大砍8億」悄停拍

周董鄰居入手車道戶　4月後加價50萬秒下車

周董鄰居入手車道戶　4月後加價50萬秒下車

浙江無人島遭法拍開價1.2億元 島上有餐廳民宿和罕見「丹霞」地貌

浙江無人島遭法拍開價1.2億元 島上有餐廳民宿和罕見「丹霞」地貌

關鍵字：

拍賣股東會紀念品

讀者迴響

熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

林志玲掩面爆哭「媽媽病情迅速惡化」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

即／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面