股東會紀念品拍賣夯　3大企業連三年搶進Top5熱搜榜

▲拍賣平台股東紀念品轉賣商機急遽增溫。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

記者洪菱鞠／台北報導

股東會旺季來臨，對股民來說，除關心股價高低，也期待股東會紀念品，是一年一度的小確幸時刻。根據拍賣平台統計，5月以來股東會紀念品活動專區流量暴增30倍，在熱搜前五大企業品牌中，有三家更是夯到連三年入榜。

股東會紀念品年年成話題，引發瘋搶熱潮，Yahoo奇摩拍賣觀察，近來平台股東紀念品轉賣商機急遽增溫，中鋼今年推出晴雨兩用傘「傘Ｑ」近兩週熱搜增90倍、開發金實用的超真空不銹鋼「晶鑽杯」成長近60倍；聯電攜手知名插畫IP咖波，走療癒風打造限定「UMCx咖波聯名愛地球碗組」，也有好買氣。

在各大金控、知名企業股東會紀念品中，Yahoo奇摩拍賣發現，「台泥」分隔便當盒最熱門，熱搜量成長超過2倍奪冠，而截至目前，台泥、台新金、開發金、聯電、中鋼登上今年股東會紀念品熱搜前五大企業品牌，其中台泥、聯電、開發金這三家連三年入榜。

另外，歷年股東會紀念品購買的消費族群以35～44歲為主力，其中女性佔比近6成；選擇上對聯名、具特色且實用性高的「餐桌好物」情有獨鍾，例如近三年攻佔熱搜榜的台泥推出保鮮盒、保溫瓶、便當盒等餐食用品，今年首次進榜的台新金，紀念品為同屬餐桌用品的時尚玻璃瓶調味罐。

進入6月，電商也即將迎來上半年最大檔期618年中慶，各大平台暖身活動陸續開跑，東森購物網etmall搶先推出618專區，精選品牌商品下殺折扣強檔推薦，還有一鍵全領限量折價券、樂透金天天抽、7-ELEVEN取件送、全站滿額送、訂單滿額抽等各項好康，促銷優惠不間斷，讓等不及的消費者可以先買一波。