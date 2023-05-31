貪污前立委99坪「樓中樓豪宅」6／6開拍！　開箱影片搶先看

記者黃宥寧／台北報導

沒Nvidia股票沒關係！前國民黨立委李慶華詐領助理費532萬餘元遭訴，行政執行署士林分署下月6日下午3點將拍賣其位在汐止區「日月光社區」99坪樓中樓豪宅及3個平面停車位，不僅如此還有BMW5系列車款、各國舊硬幣紙鈔等，分署強調只要出價就有機會得標，絕對低於市價，搶便宜省荷包就靠這次。

▲行政執行署士林分署訂下月6日下午3時舉行「123聯合拍賣會」，前立委李慶華名下樓中樓景觀豪宅也在此次拍賣內。（圖／記者黃宥寧翻攝）

分署指出，這次最矚目的就是前立委李慶華位於汐止區康寧街751巷9號，屋齡27年的「日月光社區」23、24樓景觀樓中樓豪宅，未含車位共99.4坪，1坪27.52萬，3房2廳5衛7陽台1廚房，房產部分首拍底價是2735萬元，3個平面停車位底價各為205萬、205萬、265萬元，此4標的物的底價均低於市價。

▲2010年出廠黑色BMW 535I，低調奢華又實用。（圖／記者黃宥寧翻攝）

不想要房子就來部車！當天拍賣還有黃牌重機及士檢偵辦詐欺案件查扣的2010年出廠黑色BMW 535I，車況及外觀維持相當良好，車內寬敞舒適，配備一應俱全，低調奢華又實用，且價格也低於市價，保證物超所值。

車、房都不要的話，士林分署還有拍賣具投資及懷舊價值的各國舊硬幣紙鈔、黃金紀念鈔、鼻煙壺及手錶等52項物件，有的物件甚至只要銅板價就有機會帶回家，無須競價、直接購買，沒帶現金刷卡也可以。

▲各國舊硬幣紙鈔、黃金紀念鈔。（圖／記者黃宥寧翻攝）

最後，士林分署強調，為了讓大家能盡情地選購，特地延長本次變賣物件時間，從6月6日下午2時30分至4時大家都可以到士林分署實地鑑賞想要買的物件，機會難得，切勿錯過這次撿便宜的大好機會。

士林分署製作YouTube豪宅開箱片