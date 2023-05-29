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浙江無人島遭法拍開價1.2億元　島上有餐廳民宿和罕見「丹霞」地貌

▲浙江無人島「旦門山島」遭法拍。（圖／翻攝錢江晚報）

▲浙江無人島「旦門山島」遭法拍。（圖／翻攝錢江晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江一座名為「旦門山島」的無人島26日在淘寶拍賣網站上被法拍。根據網站顯示，起拍價2785萬元人民幣（約1.20億元新台幣），一拍競價週期僅一天。直至27日上午10時，已經累積6000多人次圍觀，但無人報名出價，最終以流拍作收。

▲浙江無人島「旦門山島」遭法拍。（圖／翻攝錢江晚報）

《錢江晚報》報導，12年前，也就是2011年11月8日，旦門山島成為我國首個有明確使用權的無居民海島。獲得該島50年使用權的是象山海洋遊覽度假有限公司，其背後實控人為黃益民。黃益民與武俠小說里的黃藥師同姓，也被業界稱為「黃島主」。

不過，旦門山島使用權自2018年作為抵押物為某貿易公司貸款提供抵押擔保，因貿易公司無力償還，被銀行申請強制執行，此後便對該島使用權進行查封和評估價值，最終由法院裁定拍賣。「黃島主」也因此成為「老賴」，列入失信人執行名單內，限制消費。

公開資訊顯示，旦門山島位於象山縣東陳鄉東側，與象山縣東陳鄉旦門村隔海相望，距大陸最短距離約1公里，島上擁有五峰，當旭日東升時，日影、島影在水中形成「旦」字而得其名。該島長1.82公里，寬0.52公里，植被以草叢為主，有少量稀疏針葉林及罕見的丹霞地貌，島上還有一個紅沙灘。

在島上經營民宿的業者在2023年連假期間還曾在個人社群發出旦門山島的美景照片攬客，照片裡顯示，島上仍有民宿、餐廳及會議室等基礎設施，還有一座小型游泳池和沙灘。

然而，該島上沒有便捷的道路和交通工具，只能透過船隻或直升機才能抵達，交通不便連帶影響基礎設施的開發，使得島上的生活條件相對不良，無法滿足日常生活需求，只能吸引為了尋求寧靜和獨處的特殊群體，作為「秘境」休憩之用。

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