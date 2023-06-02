搜尋失蹤7人！峽谷挖出「45袋屍塊」　墨西哥警：和電話詐騙有關

▲墨西哥索諾拉州（Sonora）與哈利斯科州（Jalisco）今年3月也傳出某垃圾掩埋場有上百具屍體。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳致平／綜合報導

墨西哥警方近日在尋找７名失蹤的年輕人時，意外在西部哈里斯科州（Jalisco）一處峽谷中發現45袋裝滿人類遺骸的袋子，目前當局正在確認受害人數和身分。

州檢察官辦公室公開發聲明，「執法單位已經挖出45袋裝有人類遺骸的袋子，初步判斷受害人有男、有女」，警方和民防人員將利用直升機從峽谷中運送這些遺骸，並在接下來繼續展開大規模的搜尋任務。此外，當局已將這起事件與電話詐騙案連結起來。

據了解，當地警方自5月20日起陸續接獲通報失蹤案件，通報對象為30歲左右的5男2女。調查人員自搜尋行動開始至今發現，這7人曾同在一家電話服務中心工作，同時，該電話服務中心也涉嫌非法活動。依照法醫專家表示，45袋遺骸的受害人數及身分仍須進一步查明。

檢方表示，目前還無法確定這些遺體是否包含了7名失蹤人口，因此搜尋行動將繼續進行。另外，由於峽谷的深度達到了40公尺，而且地形複雜且光線不足，因此預計需要相當長的時間來進行收穫和調查周圍地區。

哈里斯科州今年多次發現大量屍塊遺骸，光是今年前幾個月就在瓜達拉哈拉地區就發現了5座亂葬崗，據當地媒體報導，哈利斯科新一代（Jalisco New Generation）犯罪集團自2009年成立以來，就以其極端暴力和殘酷手段聞名，被封為墨西哥最強大、最兇殘的犯罪分子，經常使用恐怖主義式的行為，如對政府機構和警察的襲擊，以及對敵對組織成員和平民的大規模屠殺。