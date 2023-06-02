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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連2起性騷吃案！林靜儀要求全面調查：不論別黨多離譜民進黨就不該有

▲▼蔡英文黨部交接主席-蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡英文黨部交接主席蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨一名女性前黨工日前爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」性騷；2日又有一名女性前黨工指控遭同事性騷擾，向時任青年部主任蔡沐霖反映後，沒有得到妥適協助，甚至受到職場霸凌。民進黨立委林靜儀2日表示，要求全面調查，相關人士公開道歉，並且協助被害者進入司法程序，不論其他政黨有多糟多離譜，民進黨就是不該有內部的性騷擾與性霸凌事件。

前民進黨工今日發文指控，過去同部門的同仁陳右豪時常在各種飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰，而時任青年部主任蔡沐霖得知此事後，不僅沒有處理，甚至以工作藉故刁難，進行職場霸凌。

林靜儀表示，不論其他政黨有多糟多離譜，民進黨就是不該有內部的性騷擾與性霸凌事件，「因為我們一直是堅持帶著國家往更好的方向、堅持理念價值的政黨。」

林靜儀指出，感謝願意說出來的夥伴們，「我相信妳們除了事件本身造成的身心傷害之外，還帶著對所信任政黨與價值失望的痛。這個黨所堅持的價值不容減損。」

林靜儀喊話，自己要求全面調查，確認事實，相關人士公開道歉，並且協助被害者進入司法程序，「政治上的各種見縫插針與嘲諷不會傷害我們，傷害我們的是自己，能修復我們的也是自己。」

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