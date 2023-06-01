貪污判免刑參選又勝出！對手提告反擊　彰化議員洪本成當選無效

▲彰化縣議員洪本成被法院判決當選無效。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

2022九合一大選，彰化縣議員洪本成20年前曾犯貪污案但獲判免刑，卻被中選會認定失去參選資格，經洪緊急聲請假處分，仍獲准參選並連任成功。但落選最高票的候選人歐陽蓁珠，事後又向彰化地院提告洪本成當選無效，法院審理後認為免刑仍屬有罪，洪並不具參選資格，判決洪本成當選無效。

洪本成於1999、2000年擔任溪湖鎮民代表會副主席期間，曾因向包商收取回扣53萬餘元，涉嫌貪瀆，經法院認定違反貪污治罪條例第5條第1項第3款「職務上之行為收受賄賂罪」。洪在偵查中自白、而查獲其他共犯，且繳交犯罪所得，因此被判決免刑確定。

而洪本成去年當選彰化縣議員後，落選頭前議員歐陽蓁珠向法院提告洪當選無效。

法官審理認為，洪本成前犯貪污治罪條例罪名，經法院認定犯罪事證明確，雖因其於偵查中自白而查獲其他被告，且繳交犯罪所得，依法律規定判決「免刑」，仍符合選罷法第26條第2款「曾犯貪污罪，經判刑確定」規定之要件，不得登記為候選人，也沒有候選人資格，因此判決洪本成當選無效。

針對判決，洪本成委任律師表示，洪本成有無參選本屆縣議員資格，其認定機關是行政法院，「現在我們就此正在行政訴訟當中，目前行政法院尚未判決，至於地方法院的判決結果，我們認為與法不符、錯解法令，對此判決現正提起上訴中」，他並強調，在案件未定讞前，議員資格不受影響。