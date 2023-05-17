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酒駕奪命男收押抄佛經懺悔　法界：防素人國民法官參審重判

▲▼李佳修。（圖／記者劉昌松攝）

▲李佳修（紅圈處）抄佛經聲稱懺悔並迴向給車禍死者。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

男子李佳修去年（2022年）11月清晨涉酒駕在北市撞翻前車，害前車駕駛王男枉死，李男被起訴涉犯酒駕肇事致人於死等罪嫌並被羈押至今，台北地院昨（16日）開庭時，證據清單赫然出現「經文」，據悉是李男手抄《般若波羅蜜多心經》、聲稱表達懺悔並迴向給王男，但檢方認為只拿出1份不夠誠意，辯護律師表示會將李男手抄份數全都掃描成數位檔提供。

據悉，辯護律師另聲請傳喚李母作證李男本性不壞、本案是疏忽造成的意外，並非惡意犯罪。死者王男的母親對於李男抄經舉動沒有回應，目前僅希望全案依法審理、家人不要受到打擾。

近年發生的重大命案，常見凶嫌在押期間抄寫佛經表達懺悔的例子，包括犯下北市華山分屍案的陳伯謙、當街揮刀殺害女友的台大宅王張彥文，最後都獲判無期徒刑定讞，抄經幾乎被視為逃避死刑的SOP，但李男本案所涉罪名最重判刑10年，在交通死亡事故案件中，藉由抄佛經求輕判，仍不算普遍

法界人士研判，可能因本案將由國民法官參與審判、具有指標意義，加上社會大眾普遍厭惡酒駕行為、更難以容忍酒駕造成無辜傷亡，代表民意的素人國民法官或許會傾向重判，因此除了設法賠償和解，抄寫經文聲稱迴向給被害人，也是建立犯後態度良好、表達悔意讓法官採信的方式

據悉，辯護律師為李男提列證據的手抄經文，是已印好《般若波羅蜜多心經》全部經文、另有空白格位可逐字照抄的市售版本，但只拿出1份，檢方認為1張手抄經文不足以代表悔意，辯護律師表示李男抄寫很多份，可能不便全部直接附卷，會逐份掃描成電子檔提供。

22歲的李佳修去年11月14日清晨4點多，涉酒後駕駛BMW轎車搭載友人疾駛，途經行政院前的忠孝西路車行地下道口，高速撞翻王男駕駛的前車，王男彈出車外遭車身壓住慘死，車內江姓女乘客受傷。李男仗著酒意對趕來處理的警員叫囂，同夥還追打採訪記者，警員連開2槍打中李男左大腿，李男痛得倒地抽搐就範，同車少年嚇得趴地被逮。

李男被送醫抽血換算呼氣酒精濃度高達每公升1.085毫克，出院後到案被羈押至今，檢方今年（2023年）3月8日依酒駕肇事致人於死等罪嫌起訴李男，移審北院成為《國民法官法》今年元旦施行後，北院首件國民法官參審個案，李男聲請交由3位職業法官組成合議庭審理即可，已被駁回。

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