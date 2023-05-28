陸國營高層喝花酒曝光！　「夜總會辣妹坐陪」神秘人全蒐證

▲ 山東沂水務集團董事長左國棟遭網路舉報喝花酒 。（圖／翻攝 青蜂俠）

記者任以芳／綜合報導

山東沂水務集團董事長左國棟遭網路舉報，匿名者提供有利證據，指出他受邀去KTV夜總會接受有償陪侍。根據照片顯示，左坐在一個包廂裡，旁邊有穿著清涼辣妹陪酒。經相關單位核實，情況屬實，目前臨沂市紀委監委已介入調查處理。

據陸媒報導，大陸網友近日爆料稱臨沂水務集團董事長左國棟，疑似受邀赴某KTV夜總會期間接受有償陪侍。根據對方提供照片顯示，左國棟在一間夜總會包廂進行娛樂活動，期間手拿酒杯，氣氛歡快，身邊還有穿著清涼的陪酒女子，當天相關費用均由私營企業主支付。

神秘匿名者舉報信內容寫下，「領導幹部必須自覺接受群眾監督，領導幹部是人民的公僕，希望臨沂相關部門給出一個合理的解釋。」

▲ 山東沂水務集團董事長左國棟疑接受有償陪侍，組織證實確有此事。（圖／翻攝 青蜂俠）

臨沂市水務集團巡察的臨沂市委第四巡察組的工作人員表示，「此前已收到關於左某的檢舉材料，會移交至相關部門進行處理。」

據悉，相關單位初步證實，左國棟確實接受有償招待，案件深入調查中。臨沂市紀委工作人員低調表示，「詳情暫不知情，如果有線索就可以舉報。」

據了解，山東臨沂市水務集團法定代表人為左國棟，其是臨沂城市發展集團百分之百控股企業。近三個月以來，已有12家水務集團相關領導人被查，左的下屬、臨沂市水務集團有限公司投資發展部部長周洋涉嫌嚴重職務違法，經臨沂市監察委員會指定，目前正接受莒南縣監察委員會監察調查。

▼ 網友舉報信。（圖／翻攝 青蜂俠）