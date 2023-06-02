民進黨又爆性騷！　前黨工求助青年部主任卻被逼道歉：妳給人家燒到整懶趴火

▲民進黨中央黨部。（示意圖／記者陶本和攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨又有前黨工跳出指控遭到性騷擾，向時任青年部主任蔡沐霖反映，對方卻表示，「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，最終讓被害人不得不道歉，但道歉後的日子並沒有更好過，還被霸凌，甚至直接在民進黨中央黨部昏倒。

受害人透過臉書表示，自已當時被部門同仁陳右豪追求，而陳右豪是蔡沐霖最重視的下屬。兩人原本相處的不錯，一直以好朋友身份互動，但大家都知道她早有穩定交往數年的對象，且從不隱藏，對方卻開始幫買早餐，或是叫計程車到她家樓下，要求陪去喝酒，且傳訊息頻率越來越密集，還深夜打電話。在各種飯局喝醉時，他會摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰，她每次都明確的拒絕，但對方卻沒有因此收斂，「這些事情都讓我難受到好想死，但還是必須故作微笑的說，你不要這樣。」

受害人指出，有次部門到外縣市出差，必須過夜，那次餐會結束，她在餐廳外與志工們聊天時，陳男跑來要求她回飯店，「我說我已經下班了，我可以自己回去，他直接對我大吼：『妳給我上車！』」回去後，對方跑來房前按電鈴，藉故說他的錢包放在她背包，他要進來拿。那一整晚，他都用這個理由想進入房間，但錢包根本不在這裡，「我非常明確的表達，我需要休息，請他離開。他不顧我的拒絕，瘋狂按電鈴、敲門、踹門。」

另一次，受害人說，陳男房間在她隔壁，聽到他與其他人通電話的內容，所以提醒說隔音很差，結果他馬上跑來敲門，說要解釋，開了門，他還把她的房卡抽掉，說要去他房間談，還曾在飯店監視顧著門、不讓女方走出房門，形同軟禁。

受害人說，自己不堪其擾，決定向蔡沐霖申訴，面談一開始，蔡沐霖說，「他每天送妳早餐已經是很嚴重的事了！」原本心想，太好了，終於有人注意到了，沒想到繼續說下去，蔡沐霖卻表示「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來檢討被害人。

受害人透露，從那之後蔡沐霖態度大轉變，開始處處針對她，甚至以這件事影響部門氣氛，逼她要跟陳男道歉，「他給我三個選項，一是調到其他部門，二是用黨內規處理（資遣）我，三是要我跟陳道歉。」受害人最終選擇道歉，但蔡沐霖不時會在工作群對她冷諷，甚至用髒話出言辱罵，也曾當眾羞辱她沒腦子，「我那時患上憂鬱症，需服身心科藥物才能苟延過活。所以我也有錯，因必須服用藥物、精神不濟，工作時有恍惚，容易被責備。但我受到的懲罰真的合乎比例嗎？」

受害人指出，蔡沐霖想以此逼迫她離職，而她身心狀態已到達極限，實在承受不住欺辱，下定決心要辭職，返回家鄉靜養。那天交接完資料，午休時等待跟同事去買午餐，下一秒，眼前一片黑，直接在黨中央10樓昏倒，「我就在民進黨的中央黨部，因遭受職場霸凌而昏倒。可能連電影都不敢這麼演，但這一切都如實發生。」

受害人表示，這消息也驚動到高層，但後來，也沒有任何下文。這件事想必不是秘密，許多政治工作者們多少耳聞。但很遺憾，從她受害至今，從未獲得應有的對待與說明。

受害人直言，「我知道此時此刻，民進黨承受不起再有第二個受害者出現，任何的受害事件，都會被上升為政治炒作，進而攻擊這個我深愛、且投入一切熱情服務的黨。但是，對不起，我真的撐不住了。不論是看了影劇，或是看到其他黨工的求救信，真的覺得好累、好痛。」

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