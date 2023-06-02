民進黨又一女控受害　被性騷卻要道歉還遭霸凌到昏倒：有驚動到高層

▲民主進步黨中央黨部。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨另一名前黨工2日透露工作期間遭到同仁摟腰、摸屁股，還曾試圖進入她房間，她因不堪其擾向時任青年部主任蔡沐霖反映，對方卻未妥善處理，甚至以影響部門氣氛，逼她道歉，但道歉後的日子並沒有更好過，處處被針對，讓她身心狀態到達極限，有次還在民進黨中央黨部昏倒，「這消息也驚動到高層，但後來也沒有任何下文。這件事想必不是秘密，許多政治工作者們多少耳聞。但很遺憾，從我受害至今，從未獲得應有的對待與說明。」

被點名的蔡沐霖2020年曾參選永和區立委落選，目前擔任勞動部次長李俊俋的機要，不過昨日已請辭，至於詳細原因，勞動部並未多加透露；而被指控騷擾的陳右豪現已離開政治圈。

受害前黨工說，自己當時有男友，大家都知道，原與陳男相處良好，一直以好朋友身份互動，對方後來卻開始幫買早餐，或是叫計程車到她家樓下，要求陪去喝酒，且傳訊息頻率越來越密集，還深夜打電話意圖追求。而在各種飯局喝醉時，還會摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰，自己都有明確拒絕，之後甚至在部門出差時，在她房間外瘋狂按電鈴、敲門、踹門，試圖進入，也曾監視顧著門、不讓女方走出房門，形同軟禁。

受害前黨工指出，自己不堪其擾，決定向蔡沐霖申訴。面談一開始，蔡沐霖說，「他每天送妳早餐已經是很嚴重的事了！」原本心想，太好了，終於有人注意到了，沒想到繼續說下去，蔡沐霖卻表示「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來檢討被害人。

受害前黨工透露，蔡沐霖之後態度大轉變，開始處處針對她，還逼她道歉，「他給我三個選項，一是調到其他部門，二是用黨內規處理（資遣）我，三是要我跟陳道歉。」

受害前黨工說，她最終選擇道歉，但日子沒有比較好過，蔡沐霖不時會在工作群對她冷諷，甚至用髒話出言辱罵，「我那時患上憂鬱症，需服身心科藥物才能苟延過活。所以我也有錯，因必須服用藥物、精神不濟，工作時有恍惚，容易被責備。但我受到的懲罰真的合乎比例嗎？」

受害前黨工說，她實在承受不住欺辱，下定決心要辭職，那天交接完資料，午休時等待跟同事去買午餐，下一秒，眼前一片黑，直接在黨中央10樓昏倒，「我就在民進黨的中央黨部，因遭受職場霸凌而昏倒。可能連電影都不敢這麼演，但這一切都如實發生。」

受害人表示，這消息也驚動到高層，但後來，也沒有任何下文。這件事想必不是秘密，許多政治工作者們多少耳聞。但很遺憾，從她受害至今，從未獲得應有的對待與說明。

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