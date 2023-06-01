統領年中慶起跑　抽大獎、超夯來店禮、還有新櫃活動等著你

▲統領年中慶起跑，提供飯店豪華家庭房等各種大獎。（圖／統領廣場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接夏換季以及畢業季+暑假即將到來，桃園統領廣場為回饋廣大會員以及學生，推出超值優惠活動，不論是謝師宴歡聚餐、初夏新品服飾登場、新櫃優惠活動，全部集結在年中慶檔期「這夏好輯LOVE」大放異彩！另外，還有韓國超人氣角色「KAKAO FRIENDS」首度快閃進駐，要讓大家好逛好買又好玩。

統領廣場推出的「畢業見證合影募集活動」，於指定貼文投稿畢業照，會於超大電視牆播出見證外以及還有機會獲得威秀電影票，統領廣場自6月1日起至6月26日「這夏好輯LOVE」活動開檔，提供台北漢普敦酒店經典豪華家庭房乙晚、集雅社雙杜比4K電視乙台等各種豐富抽獎獎品，會員加碼活動APP入會禮以及點數最高9倍送。

一起享用美食是連結情感的黏著劑，統領廣場主題餐廳推出統領獨家多人饗宴，陪畢業的朋友一起同享歡樂時光，而為了提供顧客更豐富的選擇，桃園統領廣場一次進駐三個桃園首店新品牌，將在二樓呈現嶄新面貌，包含桃園百貨首店「Black vin日韓時尚女裝」多款平價流行服飾，走在時尚前頭的品牌非常好入手。

還有全台首店「Felicity韓系時尚女裝」網路起家的女裝品牌，不論是休閒還是性感系列，任何人都能駕馭。桃園首店「norns生活雜貨」，你的禮物魔法師在這裡，卡通周邊正版授權，全部集結在這裡，一次給大家全新體驗。