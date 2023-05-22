　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「台灣女孩」凌友詩任中共人大挨罰50萬　1原因拒繳嗆：專制無道

記者黃翊婷／綜合報導

曾自稱「平凡台灣女孩」的凌友詩因為擔任大陸全國人大代表，近日被內政部開罰50萬元。對此，凌友詩表示，絕對不向拒絕承認「一個中國」且專制無道的政權繳納罰款。

▲台籍政協委員凌友詩。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲凌友詩。（資料照／記者蔡紹堅攝）

陸委會19日下午表示，凌友詩擔任大陸全國人民代表大會第14屆代表，涉及違反《兩岸人民關係條例》第33條第2項規定，案經內政部查處，並於5月11日依兩岸條例第90條第3項規定裁處新台幣50萬元罰鍰。

其實，這並不是凌友詩第一次挨罰，現年61歲的她2019年間曾在大陸的全國政協會議上演講，自稱「平凡台灣女孩」，並表示支持一國兩制，在台灣引起很大風波，最後被內政部依違反《兩岸人民關係條例》開罰50萬元。

根據《星島日報》報導，再度挨罰的凌友詩強調，《兩岸人民關係條例》為「一個中國」法理下的內戰條款，是用假設兩岸處於承認「一個中國」有兩個政權的內戰狀態之下，對於人民在敵對政權任職，而認定背叛本政權的罪名。

凌友詩表示，如果民進黨政權承認九二共識、一個中國原則，她可以考慮繳納罰款，但即使如此，這種背叛性質禁令的受限對象只能是自己本政權的軍隊公務人員，不論兩個政治集團如何交戰，一般民眾都有權選擇想要服務和效忠的對象，台灣宣稱民主自由，卻保有這種鐵幕式的懲罰機制，根本就是在限制人民的思想自由和選擇職業自由，排擠愛國人士，實際上是一個最為專制的地區。

凌友詩表明，繳納罰款代表認可台灣當局的作法，等於認為自己做錯了，所以她堅決不向拒絕承認一個中國且專制無道的政權繳納罰款。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「台灣女孩」凌友詩任中共人大挨罰50萬　1原因拒繳嗆：專制無
iPhone 15太平庸！　爆料者指「這2款」直接跳過別買
「超商浩克若請了厲害律師」　退休警：你就更難談了！
「魚也要休息」夜宿海生館卻一片黑　遊客大罵被騙：期待全變怒氣
快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號
瑪娃清晨轉中颱上看強颱！鋒面今晚到全台變天　明大降13℃
披五星旗選手發聲了！開嗆台獨裁「沒言論自由」：真的成為鬼島了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京地鐵率先啟用「刷掌」進站　掌紋綁微信支付自動扣款

「台灣女孩」凌友詩任中共人大挨罰50萬　1原因拒繳嗆：專制無道

小小藥草拉動26億營收　疫情令冬凌草「爆破式」劃入市場

17歲少年剪髮「結帳見金額懵了」…母氣炸報警　店家回應了

水電工遭鐵釘「貫入腦袋」重創！搶救11天身亡

電音三太子助陣台灣特產　福州海交會「馬祖高粱、老酒麵線夯」

世界最大！兩岸見證3200年茶樹王　第4屆雲台茶文化交流圓滿落幕

13歲妹遭鄰居60歲翁性侵　父出獄「洗內褲揭發」竟又扯出3同夥！

浙江罰「聚眾淫亂」　竟公開男同志姓名「強制出櫃」

「許留山」深圳門市全收光！北上廣深「只剩下一家店」

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

下班見斑鳩黏機車手把上　騎士苦笑：可以借過嗎？

超商浩克「火拳連擊」最新畫面曝！專挑臉頸攻擊

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

虎斑貓「天生厭世眼」臉超苦　收編2年半沒變！網：有故事

北京地鐵率先啟用「刷掌」進站　掌紋綁微信支付自動扣款

「台灣女孩」凌友詩任中共人大挨罰50萬　1原因拒繳嗆：專制無道

小小藥草拉動26億營收　疫情令冬凌草「爆破式」劃入市場

17歲少年剪髮「結帳見金額懵了」…母氣炸報警　店家回應了

水電工遭鐵釘「貫入腦袋」重創！搶救11天身亡

電音三太子助陣台灣特產　福州海交會「馬祖高粱、老酒麵線夯」

世界最大！兩岸見證3200年茶樹王　第4屆雲台茶文化交流圓滿落幕

13歲妹遭鄰居60歲翁性侵　父出獄「洗內褲揭發」竟又扯出3同夥！

浙江罰「聚眾淫亂」　竟公開男同志姓名「強制出櫃」

「許留山」深圳門市全收光！北上廣深「只剩下一家店」

北京地鐵率先啟用「刷掌」進站　掌紋綁微信支付自動扣款

「台灣女孩」凌友詩任中共人大挨罰50萬　1原因拒繳嗆：專制無道

前輔導長：可車震不野戰！　預告將與男友大膽演出

遇「超商浩克」怎麼辦　警察教官曝正確SOP

畢書盡惹到人？ 　路人當街舉牌狠嗆「厚顏無恥」手寫罪狀：毀了你

機票有多貴　阿聯酋航空與新加坡航空上個財年獲利都創歷史新高

唐綺陽運勢／桃花月來了！射手「受年輕人歡迎」巨蟹感情勝券在握

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

飛龍瀑布2死3失蹤　10人溯溪團「搜救教官、教練」全是高手

「超商浩克若請了厲害律師」　退休警：你就更難談了！

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

大陸熱門新聞

水電工遭釘子「射進腦袋」！搶救11天亡

17歲少年剪髮「結帳見金額懵了」

台灣跆拳道選手奪銅　舉五星旗領獎

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

男子被神秘老人攔下推銷「青銅古劍」 花2.4萬元買下鑑定嚇傻：戰國的

外送員尾隨外籍女子逼角落猥褻 女子高分貝尖叫掙脫躲進Pizza店

520被綠！狂女「砸車+潑3桶熱粥」飆罵渣男

小藥草拉動26億營收　它「爆破」劃入市場

香港傳電鋸殺人　女屍「嚴重毀容」

兩岸見證3200年雲南茶樹王

大陸建26層豪華高樓給豬住！內部驚呆外媒

富士康河南最大廠　招工量落差大

13歲妹遭60歲鄰居翁性侵　竟扯出3名同夥！

32歲抖音網紅鋸條插老婆雙眼　懊悔割腕自縊亡

更多熱門

相關新聞

擔任「人大代表」　凌友詩被罰50萬！

擔任「人大代表」　凌友詩被罰50萬！

曾在中國大陸政協會議上演講，自稱「平凡台灣女孩」的凌友詩因擔任大陸全國人大代表，被內政部認定違反《兩岸人民關係條例》，於近日被開罰50萬元。這已經不是凌友詩第一次因違反《兩岸人民關係條例》被罰，早在2019年時，她就因為擔任大陸全國政協委員被開罰過50萬元。

對岸開放台灣團客赴陸　陸委會：應同時解禁陸客來台

對岸開放台灣團客赴陸　陸委會：應同時解禁陸客來台

雙城論壇可順利實現？　

雙城論壇可順利實現？　

傳7月先放陸客自由行　陸委會回應

傳7月先放陸客自由行　陸委會回應

陸修正「反間諜法」不影響交流　陸委會：界定模糊

陸修正「反間諜法」不影響交流　陸委會：界定模糊

關鍵字：

凌友詩陸委會粵港澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

瑪娃「清晨轉中颱」上看強颱　今晚全台變天

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

快訊／陳歐珀463字聲明退選

板橋電箱爆炸2853戶秒停電　肇事者是牠

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

瑤瑤錄影「內衣露出」襯衫穿太小件了

大腸鏡不用年年照！罹癌「1警訊」常忽略

浩克「暴打警察」炸全民怒火：在美國早就槍斃！　美國警察說話了

挖呀挖正妹師公開現身！「無P真實長相」被拍瘋傳

40歲以上50%不舉！「4原因」害GG硬不起來

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

賀軍翔遭爆「和酒店妹舌吻」　葛斯齊握錄音鐵證…經紀人說話了

白蟻入侵屋內原因曝　專家教4招防蟲

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面