「台灣女孩」凌友詩任中共人大挨罰50萬　1原因拒繳嗆：專制無道

記者黃翊婷／綜合報導

曾自稱「平凡台灣女孩」的凌友詩因為擔任大陸全國人大代表，近日被內政部開罰50萬元。對此，凌友詩表示，絕對不向拒絕承認「一個中國」且專制無道的政權繳納罰款。

▲凌友詩。（資料照／記者蔡紹堅攝）

陸委會19日下午表示，凌友詩擔任大陸全國人民代表大會第14屆代表，涉及違反《兩岸人民關係條例》第33條第2項規定，案經內政部查處，並於5月11日依兩岸條例第90條第3項規定裁處新台幣50萬元罰鍰。

其實，這並不是凌友詩第一次挨罰，現年61歲的她2019年間曾在大陸的全國政協會議上演講，自稱「平凡台灣女孩」，並表示支持一國兩制，在台灣引起很大風波，最後被內政部依違反《兩岸人民關係條例》開罰50萬元。

根據《星島日報》報導，再度挨罰的凌友詩強調，《兩岸人民關係條例》為「一個中國」法理下的內戰條款，是用假設兩岸處於承認「一個中國」有兩個政權的內戰狀態之下，對於人民在敵對政權任職，而認定背叛本政權的罪名。

凌友詩表示，如果民進黨政權承認九二共識、一個中國原則，她可以考慮繳納罰款，但即使如此，這種背叛性質禁令的受限對象只能是自己本政權的軍隊公務人員，不論兩個政治集團如何交戰，一般民眾都有權選擇想要服務和效忠的對象，台灣宣稱民主自由，卻保有這種鐵幕式的懲罰機制，根本就是在限制人民的思想自由和選擇職業自由，排擠愛國人士，實際上是一個最為專制的地區。

凌友詩表明，繳納罰款代表認可台灣當局的作法，等於認為自己做錯了，所以她堅決不向拒絕承認一個中國且專制無道的政權繳納罰款。