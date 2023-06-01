快訊／民進黨下令「隱匿性騷案一律開除」　黨工可直接向秘書長通報

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨前婦女部黨工指控性騷擾案件遭吃案，民進黨新聞部主任張志豪轉述三點聲明：首先，副秘書長許嘉恬午間已主動請辭並獲准，也願意配合接受調查，且秘書長許立明指示，通報機制立刻全面檢討，即日起除了黨部性騷擾防治專線之外，黨工同仁可直接向秘書長陳述事件並立即受理，若有知情不報或隱匿事件之主管，經查證屬實，一律開除。

張志豪表示，民進黨的性平部將加強黨務主管對於處理性騷擾事件的相關知能，並持續辦理全體黨工之性平教育課程。