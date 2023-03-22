10年虧損計1.8億　桃議員倡廢除航空城公司...交工策會執行

▲林政賢建議廢除桃園航空城公司。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城公司連年虧損，10年來虧損累計1億8,000萬，雖然在最近2年開始盈餘，國民黨籍市議員林政賢質疑恐是曇花一現，22日市議會定期大會進行張善政市長上任後首次施政報告中，建議廢除航空城公司，由杜紫軍領軍的工策會來執行業務。

林政賢也表示，桃園鐵路立體化最早在民國87年台灣省政府時代就有眉目，一直到104年鄭市府上任後，終止高架化改採地下化，導致必須至119年才能完工，期許在張市長當政下，鐵路地下化能如期完工，打通桃園交通的任督二脈。

對於張善政市長競選期間，提出成立婦幼局的政見，林政賢指出現有26局、5處、1委員會，依據地方行政機關組織準則，人口在250萬人以上的直轄市，得增置副市長一人(目前桃園人口統計至2023年1月，總人口數為2,286,942人)，人口在二百萬人以上者，合計不得超過32處、局、桃園目前累計起來剛好32局、處、委員會，詢問市長一直強調的婦幼局目前如何規劃，對此市長張善政指出，將會朝局處整併的方向進行。

林政賢也表示，婦幼局的成立勢必會分到社會局的業務，裡面的兒童業務、婦女業務、新住民業務，都要一併拉出，同時也希望，桃園新住民人口全國第三，在桃園約莫6萬多人，原住民人口有80,359人，新住民業務沒有一個局，只有一個科，應趁著婦幼局成立的機會，一併提升新住民業務同步升等新住民事務科成為未來婦幼局轄下的二級單位新住民事務處。