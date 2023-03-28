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桃園航空城公司亞矽 IOC 5G智慧應用　前進《2023智慧城市展》

▲桃園航空城公司亞矽 IOC 5G智慧應用，前進《2023智慧城市展》

▲桃園航空城公司亞矽 IOC 5G智慧應用，前進《2023智慧城市展》。（圖／桃園航空城公司提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城公司設計規劃的「亞矽智慧運籌平台 IOC」，以整合串接智慧青埔的5 G應用，協助新創企業運用桃園市政府的 OPEN DATA發展數位經濟發展模式，建立「亞洲新矽谷」，28日於2023 智慧城市展出。市長張善政抵展場了解「亞矽 IOC」的人流車流停車場，整合套疊應用，進行智慧停車分流，降低等停車位與交通壅塞時間。

▲桃園航空城公司亞矽 IOC 5G智慧應用，前進《2023智慧城市展》

張善政市長於參觀航空城公司展示的「亞矽 IOC 智慧運籌管理平台」各項功能，對於該平台的服務，有更進一步的了解；建置中原大學「校務儀表板」的資訊大數據專家—桃園市研考會主委吳肇銘，也對「亞矽IOC 智慧運籌管理平台」深入了解，對於該平台未來深化應用在城市治理之可能性，考慮進行深度評估分析。

▲桃園航空城公司亞矽 IOC 5G智慧應用，前進《2023智慧城市展》

桃園航空城公司此次偕同市府共同參展，以「亞矽智慧運籌管理示範平台 IOC」展示桃園高鐵站周邊的青埔地區，各項數據資訊，呈現區域車流及人流資訊，以 3D 建模 GIS 高精地圖套疊電信業者運算之 CVP 手機，呈現區域人流車流數據，以視覺化儀表板，提供即時資訊，有利智慧城市治理應用。未來若有大型活動在青埔地區舉辦時，桃園市府可以運用此「亞矽IOC 平台」，進行人流車流等分流指揮調度，快速疏散人車，節能減碳。

「 2023智慧城市展」即日起至31日，在台北南港展覽館 2 館登場。桃園市政府以「桃園新矽谷．亞洲智慧都」為主題，藉由實際展和互動體驗，展示桃園應用資訊科技，推動智慧城市的成果與產業發展。包括：市府資科局長王智弘、水務局長劉振宇、衛生局長劉宜廉、研考會主委吳肇銘、經發局長張誠、工務局長汪在宙、觀旅局長周柏吟等均出席活動。

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