男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！女怒放生：不如養狗

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友和男友交往多年，直到前幾天，男方家人說要請她吃飯，她便赴約見家長；然而，所謂的「請吃飯」竟是男友媽和她一起買食材、下廚，連菜錢都要她出，飯後甚至要求她洗碗，這讓她忍無可忍，而面對男友「要傳統又沒能力」的態度，最後她果斷放生。

女網友在Dcard提到，「前幾天男友說，他們家要請我吃飯，結果我到了以後，他媽媽突然叫我一起下廚，還讓我們先跟她一起去買食材，最後更叫我去結帳。」

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她無奈直呼，「請客人吃飯卻叫客人煮？全程我和男友媽一起，我是很不滿，但因很擅長下廚想說算了，可能男友想讓他們嚐嚐而已，後來餐桌上男友爸媽也頻頻稱讚我的手藝，不開心一掃而空，氣氛還算不錯。」

直到男友媽提起生小孩的事，她還沒開口，男友就搶著回說，「XX不想生」，這讓她更錯愕，心想明明是兩人的共識，但當著長輩的面也不好發作，便忍著聽一頓說教。

沒想到，男友媽飯後直接要她一起洗碗，瀕臨爆發邊緣的她，開口叫男友一同幫忙，結果男友媽直回，「他不會洗碗啦，我們來就好啦，我還可以多教妳幾道菜。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

聞言，原PO忍不住回嘴，「你們家的待客之道，我是真的不敢恭維。」而男友連忙介入，指責她道「妳怎麼能這麼跟我媽講話？就盡點未來媳婦的義務，妳真的是在國外被慣壞了。」

這番話讓她理智線全斷，怒回「我可還沒嫁，更不代表我未來要嫁」，接著就拿著包包離開，雖然男友後來有追出來道歉，但明顯覺得錯的人是她。

心寒的她決定果斷分手，也不禁吐槽「他不只AA，住的還是我的房子，沒叫他入贅就不錯了，還反過來要我做好媳婦？沒能力、沒長相還傳統，交往了兩年沒看出來，我真的是眼瞎，找個帥哥至少還可以負責貌美如花，甚至養條狗還會叫兩聲，已放生，我要去養隻狗了。」