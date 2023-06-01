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礁溪飯店裝針孔...偷拍狼抓到了！竟是「約砲自拍」忘記帶走

▲▼ 飯店偷拍 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲在宜蘭飯店放針孔攝影機的偷拍狼抓到了。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

桃園一對年輕情侶，5月入住宜蘭礁溪某飯店，發現房間裡有針孔攝影機朝床鋪拍攝，嚇得趕緊報案，宜蘭警察局礁溪分局今（1）日指出，已經將偷拍狼37歲彭男逮捕，依妨害秘密、毒品危害防制條例移送宜蘭地方檢察署及新北地方檢察署偵辦。據了解，彭男當時是約砲、想偷拍上床畫面，但角度沒喬好沒拍到，後來又忘記拿走，想起時想訂同房號房間趁機取回，遭飯店拒絕，最後東窗事發。

▲▼網美入住礁溪柱溫泉飯店發現針孔　警方證實：5組客人被偷拍。（圖／翻攝抖音）

▲一名網美跟男友入住礁溪某溫泉飯店時，意外發現被針孔偷拍。（圖／翻攝被害人抖音）

一名在抖音超過4萬人追蹤的網美，5月21日跟男友從桃園出發到宜蘭礁溪入住飯店後，發現電視機下方有奇怪的黑色物體。情侶近距離查看才發現是針孔攝影機垂掛在電視下方的一堆線路之中，嚇得立刻通知飯店業者；她指出，警察獲報到場後，確認記憶卡內有很多影片。

▲▼ 飯店偷拍 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼該針孔攝影機。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼ 飯店偷拍 。（圖／記者游芳男翻攝）

警方表示，該針孔攝影機吊掛在電視下方的電線上，只要有人走動經過就會開始錄影，因為內部資料會覆蓋，不清楚過去錄到多少畫面，但記憶卡內有5組客人入住的畫面。此外，由於鏡頭角度偏下，只能拍到床的三分一處，因此沒辦法拍到入住旅客的臉、隱私部位。

據了解，彭男當時入住飯店約砲，先在房間內裝好針孔攝影機，想要拍下自己跟對方上床的畫面，但角度沒有喬好，才會沒拍到入住人員的隱私部位，完事之後又因為太緊張，忘記把攝影機帶走，等到想起來時，再度打電話跟飯店訂同間房，但業者依規定不能指定房號，導致彭男無法回收攝影機，才會留在該處拍下後續入住的旅客，最後被網美發現。▲▼ 飯店偷拍 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲全案依妨害秘密、毒品危害防制條例移送宜蘭地方檢察署及新北地方檢察署偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭警察局礁溪分局今（1）日指出，獲報後到場發現，有攝像鏡頭1組內有記憶卡1張，經檢視該記憶卡內容影像，發現曾有客人入住，因該攝像頭裝設角度歪斜，僅拍攝到床邊三分之一處，均未照到入住房客臉部及隱私部位。

警方隨後過濾飯店監視器畫面，清查進出可疑人員，5月31日前往新北市將彭男逮捕到案，並於現場查扣手機1部、平板電腦1台、隨身碟1個等相關證物，另起獲安非他命1包、玻璃球2個，全案依妨害秘密、毒品危害防制條例移送宜蘭地方檢察署及新北地方檢察署偵辦。

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