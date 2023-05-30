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13歲少女約網友踏浪遇難！阿嬤「接獲噩耗」一舉動讓人心疼

▲宜蘭13歲少女跟網友到情人灣踏浪，雙雙遭捲走，今遺體被尋獲了。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭13歲少女跟網友到情人灣踏浪，雙雙遭捲走，今遺體被尋獲了。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者柯振中／綜合報導

宜蘭縣13歲柳姓少女與25歲張姓職軍相約踏浪，卻雙雙遭浪捲走，張男落水後自行游回岸邊，柳女則是失蹤2天、遺體30日被尋獲。阿嬤接獲噩耗後，做出的反應及舉動則讓人相當心疼，至於詳細死因為何，仍待進一步釐清。

柳女透過網路與張男結識，2人28日相約到南方澳內埤海灘的情人灣踏浪，沒想到過程中意外被長浪捲走，張男自行游回，柳女則是被浪愈拍愈遠，最後失去蹤影。

▲▼ 宜蘭13歲柳姓少女與25歲張姓男子到南方澳內埤海灘「情人灣」踏浪，柳女至今仍失蹤。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼13歲柳姓少女踏浪被捲走，阿嬤接獲噩耗舉動讓人心疼。

▲▼ 宜蘭13歲柳姓少女與25歲張姓男子到南方澳內埤海灘「情人灣」踏浪，柳女至今仍失蹤。（圖／記者游芳男翻攝）

張男上岸後立即打電話求助，警消也派出搜救人員，不過到場時柳女已不知所蹤，加上當天海象極差，無法使用救生艇，只能出動空拍機尋找。

經過連日找尋，柳姓少女的遺體30日在岸邊被尋獲。由於只有祖孫倆相依為命，柳女的阿嬤聽見噩耗，情緒十分崩潰，不過事後仍舊相當有禮貌，向搜救人員與公益團體致謝，舉動令人相當心疼。

警方調查後發現，2人上周透過交友軟體認識，還相約28日一起到情人灣踏浪，張男坦言不清楚對方的姓名、身分，但以為已滿18歲，至於相約出遊中是否有涉及威脅、略誘，仍待進一步釐清。

 

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