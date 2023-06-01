500元青春動滋券「災情也狂+1」　早上搞到下午！網怒：一肚子火

▲動滋券官網也傳出災情。（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

只要是16至22歲的青年族群，即日起能上網登記「青春動滋券500元」！不過有妹子抱怨，今早10點就上網登記，無奈出現巨雷「跳出驗證碼錯誤的通知」，導致她無法進行下一步驟。文章曝光後，留言串持續到剛剛1點50分左右仍有同樣災情，「沒辦法領+1」、「我也是+1」。

一名女網友在Dcard哀號，一早10點就上官網登記領券，結果卻跳出驗證碼錯誤的通知，讓她感到崩潰求助「有人跟我一樣沒辦法領？一直顯示驗證碼錯誤嗎？」

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文章曝光後，底下釣出一票苦主+1，一直到稍早1點50分左右，仍有網友回報災情，「+1爛死了，網站客服忙線中」、「驗證碼收到了，照著輸入也說驗證碼錯誤，QA裡面的解決方法說可以重新發送驗證碼也沒看到，搞得一肚子火」、「沒辦法領+1」、「我是QR Code跑不出來」、「我甚至進不去文字客服，想領也領不到」。

根據體育署表示，目前已經發放了近4萬份。事實上，青春動滋券為每年常態發放，112年符合領券資格者為今年滿16歲至22歲，即90年1月1日至96年12月31日出生，且於國內現有戶籍之國民（非以發放日或學籍身分作為認定基準）。

而6月1日上午10時起，符合資格的青少年至動滋官網（500.gov.tw），透過3個步驟領用，首先點選「民眾登記」，輸入姓名、身分證字號、出生年月日及手機號碼等資訊完備登記程序後，再點選「登記狀態查詢」進行驗證結果查詢，經驗證符合年齡身分者，即可點選「民眾領券」，輸入手機簡訊驗證碼，經系統確認無誤後，即取得動態QR Code。