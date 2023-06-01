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高雄狂颳強風頻爆事故！路樹連根拔起壓垮電線桿　恐怖畫面曝

▲▼高雄頻爆路樹被吹倒事故。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄頻爆路樹被吹倒事故。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

中央氣象局今（1）日針對彰化以南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖發布強風特報，易有9至10級強陣風。而高雄今天仍吹起陣陣強風，苓雅區、小港區、仁武區等都發生路樹倒塌事故，所幸並未造成任何人員受傷。

高雄今早吹起陣陣強風，苓雅區五塊厝公園旁，有一棵路樹橫倒在馬路上，影響車道通行，員警在場後協助指揮交通，並通報相關單位前來處理。

▼苓雅區五塊厝公園旁，有一棵路樹被連根拔起橫倒路上。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄頻爆路樹被吹倒事故。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄頻爆路樹被吹倒事故。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄頻爆路樹被吹倒事故。（圖／記者吳世龍攝）

另外，海專路快車道也有樹枝遭強風狂吹斷裂，直接砸中路旁轎車及1輛行進中的轎車，車主被嚇到，但所幸無人受傷。在大社區義民公廟後方更有一棵路樹倒塌直接壓垮路燈桿，員警獲報後前往協助，並通報養工處前往處理。

▲▼高雄頻爆路樹被吹倒事故。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲大社區義民公廟後方更有一棵路樹倒塌直接壓垮路燈桿。（圖／記者賴文萱翻攝）

小港分局漢民所今日上午8點5分，同樣接獲110通報，稱有路樹倒塌，巡邏員警趕赴現場，發現山明路307巷159號對面、北林路上圍牆邊，有3顆路樹倒塌，現場並無任何人員受傷。

由於3顆路樹就倒塌在馬路旁，影響慢車道通行，員警立即在場協助指揮交通，並通報勤務中心聯絡養工處，8點50分許養工處排除現場路樹，9點0分完成清除並恢復交通順暢。

▲▼高雄頻爆路樹被吹倒事故。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄頻爆路樹被吹倒事故。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄頻爆路樹被吹倒事故。（圖／記者賴文萱翻攝）

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