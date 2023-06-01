快訊／綠前黨工遭導演性騷吃案　女綠委齊批：沒有模糊空間

▲前民進黨婦女部主任許嘉恬。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨前黨工31日晚間透過臉書指控自己遭遇的性騷擾事件，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助。民進黨立委林靜儀1日表示，昨天睡前看到這則消息非常震驚。黨中央得知此事後，立刻開性平會調查是絕對必要的措施。性騷擾處置有明確的法律規範，依法進入調查，保護當事人，沒有模糊空間。立委何欣純也直言，我們不能就這樣算了。

該名前黨工透過臉書貼文，引用近來知名台劇「人選之人」的台詞，「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了」為題，描述了自己在真實工作環境中，遭遇一名名為輝哥的導演騷擾，而當時也向時任主管、婦女部主任許嘉恬申訴，但其態度與處理手法令她相當失望，最後選擇離開民進黨。

由於許嘉恬為現任民進黨副秘書長，民進黨深夜火速發出聲明，強調時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，黨部深感遺憾；中央黨部秘書長得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。

對此，林靜儀表示，昨天睡前看到這則消息，非常震驚。黨中央得知此事後，立刻開性平會調查是絕對必要的措施。性騷擾處置有明確的法律規範，依法進入調查，保護當事人，沒有模糊空間。立委何欣純也直言，我們不能就這樣算了。

民進黨強調，主席室主任與性平部主任所組成之調查小組已於今日與受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處。