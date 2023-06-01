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「每天我愛你」投資保證獲利170%　男中美人計...行員警員阻詐

▲梁姓男子掉入網紅美女話術欲開戶10萬元供對方操作股票。（圖／八德警分局提供）

▲梁姓男子掉入網紅美女話術欲開戶10萬元供對方操作股票。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

69歲梁姓男子在通訊軟體上認識從事投顧工作的美女，對方除了對他嚧寒問暖，還常撒嬌把「愛你」掛在嘴上，見梁男掉入愛情陷阱後，就以投資標的保證獲利170%的股票，要梁男存帳戶10萬交給她操作，銀行行員發覺有異報警，成功攔阻詐騙。

▲▼員警據報前往苦勸，點開通訊內容女子頭照直說很漂亮，但網紅美女賺錢都來不及怎會有空與你交打情罵俏。（圖／八德警分局提供）

▲▼員警據報前往苦勸，告訴男子網紅美女賺錢都來不及，怎會有空與你交打情罵俏。（圖／八德警分局提供）

▲▼員警據報前往苦勸，點開通訊內容女子頭照直說很漂亮，但網紅美女賺錢都來不及怎會有空與你交打情罵俏。（圖／八德警分局提供）

桃園市政府八德分局四維派出所警員林夢庭、田蔚允於昨日9時許接獲銀行行員通報，疑似有民眾遭詐騙案件，員警到場了解，現場為一名梁姓男子稱在LINE認識年輕「網紅美女」(經查為盜用照片)，加好友聊天後對方自稱是從事投顧工司，介紹一股票投資標的稱有170%保證獲利的利潤，要梁男去開立帳戶做當沖並存10萬元至帳戶，再交對方操作。

由於梁男本來就有股票帳戶，銀行行員詢問另開新戶用途，並主動聯繫梁男股票營業員，發現對方並沒有要他去開戶，察覺有異遂通報警方，經梁男同意查看LINE對話時，發現該女子頭像是一名長得很漂亮的大陸網紅明星，對話內容對梁男噓寒問暖，經常撒嬌並以「愛你」對梁男詐騙感情後再詐騙，員警便苦勸此為常見之假交友，再投資之詐騙話術及手法，而且「網紅那麼忙那有空與你打情俏？」「伯伯，你家人都知道是詐騙，你還來開戶存錢」，梁男最後經警方及行員勸阻、解釋後，才打消匯款念頭。

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