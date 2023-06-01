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快訊／「美債上限」眾議院表決通過了　法案將送參議院

▲▼ 美國國會山莊,國會大廈,美國國旗。（圖／路透）

▲美國國會山莊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國眾議院於當地時間5月31日晚間表決通過債務上限法案，避免美債違約危機，如今將把法案提交參議院。據BBC、CNN等外媒報導，最終以314票贊成、117反對通過。

《衛報》指出，溫和派共和黨人將這次美債協議形容為該黨的重大勝利，並且積極肯定歷史性的財政削減。民主黨認為這還不夠完美，但卻是拯救經濟的關鍵妥協方案。

5月31日稍早，共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，他相信在眾院大多數共和黨人的支持之下，美債上限法案將會通過，這是該黨領導層過去幾天一直努力確保達成的關鍵門檻。

▲▼▲▼美國眾議院議長麥卡錫。（圖／達志影像／美聯社）

▲美債上限法案順利通過後，麥卡錫步出眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統拜登也發布聲明，「今晚，眾議院邁出了關鍵一步，防止史上第一次債務違約，並保護我們國家得來不易且歷史性的經濟復甦。」他指出，這項預算協議是「兩黨的承諾，沒有一方得到自己想要的一切，（但）這是執政的責任」，感謝麥卡錫、眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）及其團隊。

拜登說，「這項協議對於美國人及美國經濟是個好消息，它保護了關鍵的優先事項及過去2年的成就，包括在全國各地創造良好就業的歷史性投資。而且，它也實現了我保障美國人醫療保健、社會保障、醫療保險及醫療補助的承諾。」

拜登也呼籲參議院盡快通過法案，他就能將其簽署成為法律，「然後我們的國家就可以繼續打造世上最強大的經濟」。

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